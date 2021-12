Årets fremste diktbøker

Det er mye fint å velge blant fra årets lyrikkutgivelser. Her er Anders Neraals utvalgte.

Det har vært mye å glede seg over i årets bokflora. Denne uka presenterte vi Bok365-kritikernes voksenbok-favoritter: 37 gode bøker valgt av 11 anmeldere gjennom 2021. Fredag var det barnebøkenes tur. I dag er turen kommet til poesien. Her er fem av Anders Neraals favoritter dette året:

Joakim Kjørsvik: 25.september-diktene (Kolon)

25-september diktene er alle skrevet som en eloge til kjærligheten og til dikterens kone. Diktene er fulle av koloritt, frie i både form og uttrykk. Noen er stille og tenksomme, så blar man om til en humoristisk og livsbejaende erupsjon! Det er så man må smile. Varm om hjertet og litt glad blir man og.

Kjørsvik viser igjen en forfriskende vilje og evne til å gå helt egne veier. Her er ingen forslitte klisjeer, ei heller beskrankninger i form av sensur av bildebruk, eller uttrykksform. Diktene er rett og slett små frivole utblåsninger, rett fra hjertet. Befriende å lese.

Les hele anmeldelsen: Frapperende kjærlighetsrus

Edvard Hoem: Ute, langt der ute. Dikt 1967-2021 (Oktober)

Ordkunstneren Hoem – som blant annet har stått for flere gjendiktninger av Shakespeare – behersker versefoten til det fulle. Diktene har rik klangbunn, noe som innbefatter både rim og rytme. De er malende fryd å lese. Intet mindre.

I et klokt, velformulert og personlig etterord skriver Kolbein Falkeids datter, professor Unn Falkeid:

Edvard Hoem er ikke bare dikter. Han er også sanger. Ja, sangen er kanskje den mest karakteristiske egenskapen ved diktene hans, og på mange måter uløselig knyttet til den profetiske talen. Rim og rytme gir budskapet en særegen tyngde. Alvoret befestes med tydelige slag.

Les hele anmeldelsen: Klangfull ettertanke

Jon Ståle Ritland: Takk for maten (Tiden)

Det kan umulig ha vært enkelt å krydre blandingen av matvarer, måltidet og råvarene – 124 ulike dikt i alt.

Dette er Jon Ståle Ritlands (f.1968) femte diktsamling, og man merker tidlig at dette er en formsikker ordsmed, upretensiøs, liketil og real, men med en forfriskende evne til å mane fram allegorier i form av fargerike bilder og assosiasjonsrekker.

Dette er ei bok som gjør meg både rørt og glad. Mest glad. Du finner helt sikkert noen av dine kulinariske favoritter blant diktene. Takk for Takk for maten og smakelig måltid, Jon Ståle Ritland.

Les hele anmeldelsen her: Bon Appétit

Marit Borkenhagen (red.): Dikt for livet – 151 dikt til livets anledninger (Den norske bokklubben)

Bokklubben ble lansert for 60 år siden. Jubileet markerer Bokklubben med å utgi sden meget finstemte diktantologien Dikt for livet – 151 dikt til livets anledninger. Det er blitt en glitrende samling dikt, utvalgt av Marit Borkenhagen, festivalsjef for Litteraturfestivalen på Lillehammer.

«En skattkiste!» sier Arild Vedvik i PoesiRingen om boka. Vi er enige, og anbefaler Dikt for livet på det varmeste. Det er virkelig et nennsomt og klokt utvalg Borkenhagen har satt sammen. Forfriskende er det videre at så mange yngre stemmer er gitt bred plass. Dette er ei bok du vil hente fram og ha glede av i årevis. Les den og bruk den!

Les hele omtalen her: Dikt som jubileumsbok

Öde S. Nerdrum (red.): Ödes lille røde (Strawberry Publishing)

En av årets bestselgende antologier har vært en odde liten bok. Tredjeplassen på topplisten fylles av «Farmen kjendis» Öde S. Nerdrum (f. 1995) sitt kresne utvalg av høydepunkt fra klassisk skandinavisk poesi.

I forordet skriver Nerdrum:

«Det finnes flere fantastiske dikteposer, men i denne utvelgelsen er det høydpunktene som står i fokus. Fra lengre dikt som Paa vidderne av Henrik Ibsen, har jeg derfor kun valgt ut noen få strofer, fordi boken skal fungere som en innledning til poesiens verden og ikke som et leksikon.

På gammelgresk betyr antologi en samling av blomster.»

Dette er en sjelden fin blomst å dele med seg til jul.

ANDERS NERAAL