En av disse første sommerdagene

LYRISK: Bokklubben feirer 60-år med en svært finstemt lyrikkantologi. Gro Dahle er en av dikterne som er representert i samlingen.

Det meste av bøkene jeg leste i oppveksten kom fra biblioteket. Nå var det likevel slik at mor og far var medlem av Bokklubben, med dette kom det jevnlig påfyll til bokreolen. Ikke bare det, de var også medlemmer av Bokklubbens Lyrikkvenner, hvorfor vet jeg ikke for de var selv lite interessert i poesi. Kanskje var det for at avkommet skulle interessere seg for annet enn tegneserier og cowboy-bøker.

På sitt meste hadde Bokklubben Lyrikkvenner nesten 10 000 medlemmer. Årlig kjøpte disse 40 000 dikt i utvalg og antologier, nesten 80 prosent av det totale lyrikksalget.

Dikt som jubileumsbok



Marit Borkenhagen (red.):

Dikt for livet – 151 dikt til livets anledninger

Lyrikkantologi

Den norske bokklubben

238 sider

Bokklubben ble lansert for 60 år siden. Jubileet markerer Bokklubben med å utgi diktantologien Dikt for livet – 151 dikt til livets anledninger. Det er blitt en glitrende samling dikt, utvalgt av Marit Borkenhagen, festivalsjef for Litteraturfestivalen på Lillehammer.

I forordet skriver Borkenhagen:

«Boka er organisert etter livsfaser og viktige eksistensielle erfaringer, men poesien er åpen og mange av tekstene kan selvfølgelig leses i mer enn en type sammenheng. I et variert utvalg norske dikt og sangtekster, fra Bjørnson og fram til i dag, ser vi at forfatterne formidler ulike erfaringer om fødsel og død, kjærlighet og oppbrudd. Dermed kan også vi som lesere bli klokere og bedre rustet til å forstå oss selv og møte våre medmennesker når de er preget.»

Ett dikt til søndagen?

«En skattkiste!» sier Arild Vedvik i PoesiRingen om boka. Vi er enige, og anbefaler Dikt for livet på det varmeste. Det er virkelig et nennsomt og klokt utvalg Borkenhagen har satt sammen. Forfriskende er det videre at så mange yngre stemmer er gitt bred plass. Dette er ei bok du vil hente fram og ha glede av i årevis. Les den og bruk den!

Vel vitende om at det er noe av en utfordring, men er det ett dikt Marit Borkenhagen kunne tenke seg å hente fram til denne søndagen?

— Da jeg satt og bladde i boka for å finne et dikt til Bok365 stod det mellom 3-4 korte dikt. Fine, korte tekster av Tarjei Vesaas, Sandra Lillebø, Espen Stueland og Gro Dahle som ved hjelp av få ord fanger en følelse, om det er livslyst, håp eller lengsel, men jeg endte opp med En av disse første sommerdagene av Gro Dahle som er et sommerdikt, et vennskapsdikt og et dikt som løfter fram de små gledene i livet. Og det synes jeg passer godt nå, som vi kan bade og være sosiale igjen og er litt ekstra oppmerksomme på hvor godt det er å være sammen. God sommer!

En av disse første sommerdagene

Hvis det er varmt,

vil jeg

gjerne ta deg med

ned til sjøen

og vasse med deg, sier gåsa til svanen.

Da kan vi snakke til vi glemmer oss helt bort

og kanskje til og med bade.

Da kan ordene våre glitre sammen,

og etterpå kan de tørke i sola.

mens vi er helt stille.

Gro Dahle

Gro Dahle, Håpe, sa gåsa (Cappelen Damm, 2011)