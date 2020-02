Åpner i dag – her er våre 35 favoritter

Så mange bøker på Mammutsalg. Gode kjøp, enda bedre å lese. Men hva? Redaksjonen summerer her opp våre 35 favoritter i de forskjellige bokklassene.

Vi starter med sakprosabøkene:

Sverre Gunnar Haga: Norgeshistorier

I Norgeshistorier tar Sverre Gunnar Haga for seg hovedtemaer som norske prestasjoner, den norske glamouren, norske følelser, norsk pompøsitet, vårt forhold til verden, den norske væremåten og den norske ærligheten. Skulle man ha den egentlige historien om oss nordmenn etter krigen i en nedgravd kapsel eller som norgeshistorisk avec i frølageret på Svalbard, er dette en soleklar kandidat.

Asbjørn Bakke: Erik Bye

For den som har levd noen år, trenger ikke høvdingen Erik Bye nærmere presentasjon. Hans popularitet var på høyde med Kong Olav. Han var programleder, humanist, aktivist, sanger, forfatter, og dikter: Vår Herres klinkekuler ble i 2017 kåret til Norges beste sangtekst etter krigen. Vi følger den begeistrede og allestedsnærværende nasjonalskatten fra fødsel til død, og det legges ikke skjul på noe. Asbjørn Bakkes biografi kan leses med fryd i sinn og sang i hjertet. Bakke brukte syv år på å skrive boka, og leser man kildelisten, er det til å forstå. Boka er en litterær biografi, fri for oppramsing, full av detaljer og liv, og flyter dermed som en god roman.

Gjert Ingebrigtsen og Frode Saugestad: Kunsten å oppdra en verdensmester

Pappa Gjert Ingebrigtsens avsløringer av sine metoder solgte til den store gullmedaljen da den kom i 2018. Det skal ikke mye fantasi til for å tippe at så vil bli tilfellet også på Mammuten.

Å oppdra en verdensmester er en bok som tar oss med på innsiden av galskapen og genialiteten i Team Ingebrigtsen. Gjert Ingebrigtsen er mannen mot strømmen, pappaen som nektet sønnene å ha kjærester, mannen som måler melkesyre hvert tiende minutt og laminerer treningskjema så det ikke kan tukles med. Boken gir oss et åpenhjertig innblikk i de store tankene og de små detaljene som kjennetegner Gjerts metode og som har fostret tre brødre i den ypperste verdenseliten.

Peter Normann Waage: André Bjerke. I kampens glede

Moderne norsk litteratur- og kulturhistorie på sitt aller beste. Forfatteren Peter Normann Waage er kunnskapsrik og dertil i besittelse av en av landets beste penner. André Bjerke var en bauta i norsk kulturliv etter krigen. Kombinasjonen blir en svært berikende leseopplevelse.

Bjerke var umåtelig produktiv, mer enn femti bøker gav han ut. Fremst står han gjerne som folkekjær lyriker, 13 diktsamlinger står å telle. I tillegg kommer gjendiktninger både av lyrikk og dramatikk, kriminalromaner, hørespill, barnebøker, antologier og polemiske essaysamlinger.

Are Kalvø: Hyttebok frå helvete

Med undertittelen: En komikers motvillige forsøk på å lære seg naturen, har vært en gjenganger på bestselgerlistene siden boka kom ut i 2018.

Med humor og brodd entrer Kalvø fjellheimen i ei bok forlaget beskriver slik: «Are Kalvø vaks opp midt i eit postkort på Vestlandet. Likevel har han aldri blitt ein naturens mann. Han flytta til byen og såg seg aldri tilbake. Dette har aldri vore eit problem. Før no. For nokre år sidan begynte Kalvø å miste venner til naturen. Gode venner, som før alltid var med på pub for å prate tull, begynte plutselig å gå i fjellet, legge ut bilde av skispor, og i fullt alvor seie sånt som at det berre er i møte med naturen at du forstår kor liten du er. Ein dag måtte Kalvø innsjå at han ikkje hadde ein einaste facebook-venn som ikkje hadde lagt ut eitt einaste bilde av seg sjølv på eit fjell. For første gong sidan han blei tvinga til slikt på skulen, la Kalvø derfor ut på tur, på ski og til fots, for å finne igjen vennene sine.»

Så kommer bolken med ti bøker for barn og ungdom:

Mac Barnett og Jon Klassen (ill.): Trekant (Mangschou)

«En dag går Trekant ut av døren sin for å spille Firkant et listig puss. Det går ikke helt som planlagt.». Det skriver forlaget om handlingen i boken Trekant, den første boken i serien fra superduen Barnett og Klassen.

Boken er skrevet av Mac Barnett, som blant annet er kjent for Miles og Niles-serien. Illustrasjonene er det den prisbelønte Jon Klassen som står for. Han er kanskje mest kjent for sin hattetrilogi, men samarbeidsprosjektet med Barnett hvor trekanter, sirkler og firkanter er hovedkarakterene er også blitt populær blant foreldre. Med enkle streker og absurd humor, er dette en hit for både store og små.

Ida Jackson: Brillebjørn flyr (Gyldendal)

Ida Jacksons Brillebjørn har blitt en av NRK Supers mest populære karakterer, og i bøkene får leserne møte Brillebjørn som liten bjørn i hverdagslige situasjoner. I Brillebjørn flyr skal han til Syden med mamma og mor, og det passer fint for Brillebjørn for han elsker å utforske flyplasser og fly.

Brillebjørn er en karakter de aller fleste barn kjenner til, og vil slå godt an hos de aller minste.

Maja Lunde og Lisa Aisato (ill.): Snøsøsteren (Kagge)

Lunde og Aisatos samarbeidprosjekt var en av de store boksuksessene i 2018. Boken er allerede hyllet som en juleklassiker, og sammenliknes med bøkene til Charles Dickens og H.C Andersen. Dersom du ikke allerede har sikret deg denne juleskatten, er mammutsalget en gyllen mulighet.

Boken er delt inn i 24 kapitler, og følger 11 år gamle Julian. Julefeiringen hans er annerledes enn hva den pleier å være, siden storesøsteren Juni er død. Han møter juleelskeren Hedvig, som gir ham tilbake troen på en fin jul – og viser ham det mystiske huset hun bor i.

Iben Akerlie: Lars er lol (Aschehoug)

Iben Akerlies debut Lars er lol var en stor suksess da den utkom i 2016. Boken vant ARKs Barnebokpris samme år, og fikk god kritikk fra anmelderne.

Boken handler om Amanda, som blir fadder for førsteklassingen Lars som har Downs syndrom. Det skaper problemer for Amanda, som gjerne vil være vennen til Lars, men samtidig også bli en av de kule i klasse. Når hun sprer stygge bilder av Lars, skuffer hun alle rundt seg og hun må gå en lang og ydmykende vei for å gjenvinne respekt.

Hilde Hagerup: Bestefar og jeg sparer til hund

Hilde Hagerup har skrevet flere prisbelønte bøker, og forfatterskapet hennes har også fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Bestefar og jeg sparer til hund er en søt historie, om forholdet mellom Pelle og bestefaren.

Pelle har veldig lyst på hund, men mamma sier nei. Heldigvis for Pelle sier bestefar at det er en god ide. Sammen begynner de å spare til hund, men de må holde det hemmelig for alle andre.

Gareth P. Jones: De dødes byrå

Sam Toop kan både se og snakke med spøkelser. Det er ikke en dum egenskap når man er sønn av en begravelsesagent, men det kan være fryktelig slitsomt også – for flere av de døde trenger hjelp med ulike oppgaver. Når en demonhund hjemsøker London, blir Sam bedt om å hjelpe til i etterforskningen. Men det er ikke sikkert han kan hjelpe spøkelsene denne gangen.

Denne viktorianske spøkelseshistorien, med spennende tvister, passer godt til de som liker Neil Gaimans Kirkegårdsboka eller Marg&Bein-serien.

Mari Moen Holsve: Ingen sover trygt i natt

Mari Moen Holsve ble i fjor tildelt Bokslukerprisen, og i år kan du kjøpe den prisvinnende boken på Mammutsalget.

Boken blir av forlaget beskrevet som en «Stranger Things-aktig grøsser», mens juryen i Bokslukerprisen mente «Den er sykt bra!». Handlingen er lagt til Skymdal, hvor Håkon, Marie og Hare får beskjed om at klassekameraten Jon Michael er død. Det brådødsfallet gjør dem nysgjerrige, og etter skolen titter de inn vinduet til Jon Michaels hus. Synet som møter dem er grotesk, og de vet at en morder er løs i byen deres.

Marianne Kaurin: Syden

Syden ble utgitt i 2018, og i fjor ble Kaurin tildelt Aschehoug barnebokpris for sitt forfatterskap.

– Med høstens roman, Syden, bekrefter Marianne Kaurin sin posisjon som en av våre aller mest lovende forfattere, som overbeviser stort i møte med stadig nye sjangre, het det i juryens begrunnelse.

Boken handler om Ina, som lyver for hele klassen om at hun skal tilbringe sommerferien i Syden. Hun vet ikke hvorfor hun sier det, men det får Markus til å smile – og derfor vokser løgnen hennes. Det eneste problemet er at den nye gutten i klassen har flyttet i nærheten av Ina, og han kan se at hun ikke er i Syden.

David Walliams: Verdens verste barn

David Walliams er for de fleste nordmenn mest kjent fra duoen i komiserien Little Britain, men de siste årene har han også gjort seg bemerket her til lands for barnebøkene sine. Blant annet boken Verdens verste barn har tatt unge lesere med storm, med en Roald Dahlsk absurd humor. Verdens verste barn er flere historier om de verste barna i hele verden; møt en gutt som samler på buser, en jente som elsker møkk og en gutt som sikler så mye at han havner i trøbbel.

J.R.R. Tolkien: Hobbiten og Silmarillion

Disse to klassikerne går inn i kategorien «Bøker alle burde ha lest», og passer godt til barn som elsker fantasy. Tolkiens Ringenes herre-univers spenner seg langt forbi trilogien, og i Hobbiten følger vi Bilbo Lommeluns reise med dvergene til Ensomfjellet. I Silmarillion foregår handlingen i tiden før både Hobbiten og Ringenes herre. På årets Mammutsalg kan du sikre deg disse to skattene, i praktutgaver.

Er krim din hylle? Redaksjonen har plukket ut disse fem:

Camilla Grebe: Husdyret

Hvis du ikke har rukket å sjekke ut Camilla Grebe: Gjør det. Siviløkonomen og lydbokforlag-gründeren fra Stockholm, ble først kjent som halvparten av suksessduoen Grebe og Träff, sammen med søsteren Åsa Träff. I 2016 gikk hun solo med Når isen brister, som ble en internasjonal suksess. Stor applaus ble det også for denne, Husdyret, som ble kåret til Årets beste krim i Sverige i 2017 og fikk Glassnøkkelen for beste nordiske krim i 2018. I Husdyret møter vi Malim. Som tenåring fant hun liket av en myrdet jente i skogen ved Ormberg. Noen år senere blir hun, som politietterforsker, sendt tilbake til hjembyen for å grave i den gamle og uoppklarte saken. Oversatt av Elisabeth Bjørnson.

Jo Nesbø: Macbeth

«Macbeth er et grusomt drama. Et av de blodigste til mester Shakespeare, og det sier ikke lite. Det er også hans korteste drama. Så når Jo Nesbø tar skuespillet fra begynnelsen av 1600-tallet som omhandler hendelser fem hundre år tidligere, og gjør det til en nesten seks hundre siders roman fra tilnærmet vår tid, så er det ikke gitt at det skal gå bra. Dette visste naturligvis Jo Nesbø da han etter litt nøling sa ja til å bli med på Hogarth Shakespeares prosjekt med å nyskrive mesterens dramaer. Men han hopper i det og står. Med nedslag. Selvfølgelig gjør han det. Proff og faglig dyktig som han er, turnerer han utfordringene, og leker seg i tillegg med navn, kjønnsroller og geografi i en blodig og spennende homage à William Shakespeare,» skrev BOK365s anmelder Atle Nielsen og trillet terningen til en femmer for Nesbøs scottish noir.

Jo Nesbøs Macbeth er blitt en Nesbø-bok, men i Shakespeares ramme. BOK365s anmelder mente dette ville være en bok hardcore-fansen vil elske og at også andre lesere vil ta den imot som en selvstendig og solid roman fra en som kan jobben sin, og har gått til oppgaven med ydmykhet, respekt og et lekent smil på lur.

Håkan Nesser: Eugen Kallmanns øyne

«Mennesker som vi lærer å bry oss om og tro på, i god Nesser-roman som rommer mye under overflaten», skrev BOK365-anmelder Leif Gjerstad om Håkan Nessers bok, og trillet terningen til en femmer.

En middelaldrende mann mister kone og datter i en tragisk ulykke utenlands. Leon Berger bryter opp fra Stockholm og søker lærerstilling et helt annet sted i Sverige, i en flukt fra vonde minner og med et håp om å glemme fortid. Han vil skape et nytt liv. En ny framtid på et nytt sted. Det er opptakten til Eugen Kallmanns øyne.

«I Håkan Nessers krimverden er selve forbrytelsen av underordnet betydning. I løpet av bokas 528 sider får vi bare høre om to (påståtte) gamle og ett nytt drap, mens usikkerhet råder rundt Kallmanns død. For ingen av tilfellene får vi noen særlige detaljer utover at det har (eller kan ha) skjedd, slik at spenningen og styrken finnes helt andre steder. Og da fortrinnsvis i den tidligere læreren Håkan Nessers evne til å skildre og fargelegge miljøer i et stilsikkert og vakkert språk», skrev BOK365-anmelder Gjerstad. Oversatt av Elisabeth Bjørnson.

C.J. Tudor: Krittmannen

Eddie og vennene bruker krittfigurer for å sende hemmelige beskjeder. Det er gøy helt til figurene fører dem til liket av en ung jente. Dette er opptakten til Krittmannen, som sikret C.J. Tudor Gullkulen for beste oversatte krim og spenningsbok under Krimfestivalen i fjor.

Om vinneren sier juryen blant annet: «Som leser får man assosiasjoner til klassikere som Stephen Kings barndomshorror Stand By Me eller It, såvel som den moderne seriesuksessen Stranger Things. Men årets vinner skaper et helt eget skrekkunivers i sin debut som forfatter. Frykt stikker aldri så dypt som i barndommen, og når hun bretter ut forholdet mellom Eddie og vennene Fat Gav, Hoppo, Metal Mickey og Nicky og deres skjellsettende opplevelser, markerer det starten på et svært lovende forfatterskap.» Oversatt av Guro Dimmen.

Jørn Lier Horst: Katharina-koden

Her møter vi Jørn Lier Horsts stødige og sympatiske helt William Wisting i en sak som har plaget ham i 24 år, da den unge kvinnen Katharina Haugen forsvant sporløst fra sitt hjem. På senga lå en ferdigpakket koffert og på kjøkkenbordet et ark med noen tallskriblerier som mest sannsynlig var en kode. Men for hva, og forsvant Katharina frivillig eller ble hun utsatt for en ulykke eller forbrytelse?

BOK365s anmelder Leif Gjerstad ga Horst en femmer og følgende vurdering: «Sin vane tro spiller Horst også i Katharina-koden med åpne kort. Det betyr at vi tidlig får kjennskap til den mistenkte, og at det utover i boka derfor ikke så mye handler om hvem? som om hvorfor og hvordan? Dette grepet betyr at de store overraskelsene uteblir og dermed også noe av spenningen i klassisk krim-forstand. Det oppleves likevel i liten grad som noe særlig savn, fordi Horst inviterer leserne inn i etterforskningen på en troverdig måte som belyser arbeidsmetoder og underveis genererer en annen type spenning. Og ja, det er dessuten litt befriende å lese om en etterforsker som ikke har alkoholproblemer eller andre indre demoner som tyter ut av boksidene. Både Wisting og Horst er hel ved.»

Lyrikken har selvsagt sin plass i årets Mammut:

André Bjerke, Samlede dikt

André Bjerke var en versesmed og ordkunstner av rang. I denne påkostede gaveboka er alle diktsamlingene han selv redigerte for den kjente tobindsutgaven med samlede dikt, som utkom i 1977. Dessuten er «Hverdagsmirakel og andre efterlatte dikt» (2001) tatt med. De tre samlingene barnevers er også inkludert.

Om kort tid kommer debatten om behandlingen av Bjerke etter krigen opp igjen i form av konklusjonene til en undersøkelseskommisjon på Forfatterforeningens årsmøte. Det er all grunn til å sikre seg Peter Normann Waages Bjerke-biografi I kampens glede (#358) som også er på Mammut.

Hans Børli, Skogsus

«Skogens dikter» – Hans Børli – var født i 1918, samme år som André Bjerke. For to år siden feiret vi begges 100-års jubileum. På årets Mammut kan du velge mellom to Børli-samlinger: Skogsus, med fotografier av Jørn Areklett Omre – eller Lys i vindall natt, dikt i utvalg ved Beathe Børli Karterud, illustrert med Kåre Tveters malerier.

Begge to er praktbøker og vil helt sikkert bli utsolgt rimelig fort. Jeg har og er svært glad i, Skogsus, derfor denne høyst subjektive anbefalingen.

Tone Hødnebø, Nytte og utførte gjerninger

Tone Hødnebø er blant våre aller viktigste og profilerte diktere. I 2018 mottok hun både den ærefulle Gyldendalprisen og kort tid etter, Vindtornprisen – landets mest høythengende lyrikkpris. Nytte og utførte gjerninger ble møtt av glitrende kritikker og ble nominert til Kritikerprisen. I Vårt Land skrev Knut Ødegård: – Tone Hødnebø med ny diktsamling etter åtte år er ei ­storhending i norsk lyrikk.

Gyldendals skjønnlitterære imprint, Kolon forlag, slipper helst selektive godbiter til Mammut – så her er det bare å kjenne din besøkelsestid.

Stein Mehren, Kjærlighetsdikt

Det er snart blitt tre år siden Stein Mehren forlot oss, 82 år gammel. Mehren hører utvilsomt til våre aller største diktere. Som for Hans Børli, har Aschehoug valgt å legge ut to ulike utgaver på årets Mammut. Du kan velge mellom utgaven jeg selv innehar – og som jeg derfor anbefaler, eller Kjærlighetsdikt. Bilder (# 551). Begge utgavene er illustrert med bilder malt av Mehren selv. Igjen i likhet med Børli, er det all grunn til å anta at man her bør være tidlig ute, vil man sikre seg ei nydelig bok å ha i hylla.

Cecilie Winger (Red.), Kjærlighet. En dikterisk hyllest

I etterdønningene av Valentinsdagen fortsetter vi igjen med kjærligheten. Alle ovennevnte, Bjerke, Børli, Hødnebø og Mehren, er selvsagt alle representert med egne bidrag i denne forfriskende antologien samlet av av bokbransjens fargefulle «altmuligkvinne», Cecilie Winger.

Rundt regnet 80 dikt av nesten like mange ulike diktere. De eneste som er representert med to dikt er nevnte Børli, Olav H. Hauge og Halldis Moren Vesaas.

Til slutt er det ti skjønnlitterære favoritter:

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway

Hvis du ikke leser Woolf på originalspråket, må du være nøye med oversetteren. Dette er Merete Alfsens oversettelse. Det er denne du skal ha. Mrs. Dalloway kler på seg til en fest og i løpet av denne dagen i sitt liv kler hun av den britiske sosieteten. Romanen er egentlig en fletting av to noveller og Woolfs kanskje mest kjente bok. Oversetter Alfsen holder liv i 1925 for deg, og i tillegg skal du lese den nye oversettelsen av Til fyret, som kom i en stilig, knall rosa pocket.

Maria Kjos Fonn: Kinderwhore

Et gjennombrudd for en rå og kresen forfatter som utforsker barndom på bekymringsfullt nivå. En roman om en far for mye og en mor for lite, skriver forlaget. Kinderwhore er en solid kombo av misbruk og omsorgssvikt, blir ikke sett av noen, en mors rusproblemer og en ung jente som må ta ansvaret. Senere ender hun i en selvdestruktiv og smertefull tenåringstid med angst, rus og depresjon. Kjos Fonn er ikke den eneste som skriver om temaet, men hun er kanskje den beste nå. Boka ble nominert til Brageprisen og oversatt til en rekke språk.

Rune F. Hjemås / Mathias R. Samuelsen: Ny amerikansk poesi

Følg med, dette er rytmene, lydene og smakene av vår tid – sett fra et USA som er et stykke unna Trumps narrativ. Hjemås og Samuelsen har funnet åtte sentrale poeter og oversatt dem til norsk for første gang. Begge har en sentral plass i Samlagets viktige serie av oversatt poesi. Slike antologier pleide å fungere som nyhetssentraler før i tiden, det var her man oppdaget framtida. Slik er det ennå, internett og Instagram har ikke røpet alt. Slik er det i alle fall med denne samlingen.

Benedict Wells: Ut av ensomheten

Kjøp inn kleenex. Dette er den mest rørende samtidsromanen du ikke har lest. Ta en trafikkulykke, tre foreldreløse barn på institusjon og en nydelig prosa som følger dem gjennom livet. Kleenex time! Benedict Wells heter egentlig von Schirach og er i slekt med dommeren og forfatteren og Hitlers ideolog. Han debuterte under nytt navn og litteraturen fikk all oppmerksomhet i Tyskland, som den fortjener. Boka er forøvrig anbefalt av John Irving, og Benedict Wells har lånt navnet sitt fra Homer Wells i Irvings Sirkusbarn.

Elena Ferrante: Kvelande kjærleik

Napolikvartetten var god, men Samlaget ga ut to svært gode romaner av Ferrante etter sin første suksess og de fikk dessverre ikke samme oppmerksomhet som kvartetten. Kvelande kjærleik er en av dem. Romanen foregår selvsagt i Napoli. En kvinne er der for å begrave sin mor, men får en telefonsamtale som gjør at hun begynner å undersøke morens siste dager – ja, hele hennes liv. Og livet er sjelden slik det ser ut fra avstand, er det ikke sånn?

Brit Bildøen: Tre vegar til havet

Trodde du ikke milde Brit Bildøen kunne være slem? Hovedpersonen i boka er fortvilet fordi hun får avslag på adopsjonssøknad, men begår en rekke pussige og infame gjerninger ved blant annet å starte overvåkning av saksbehandlerens liv og hus. Og hun skaffer seg nøkkel. Derfor blir det tidvis morsomt midt i den underliggende smerten. En av Brit Bildøens beste romaner.

Edvard Hoem: Liv andre har levd

Vi holder oss i forfatterfylket Møre og Romsdal: Det er ikke for sent å begynne på Edvard Hoems serie og her får du bok fire Liv andre har levd og neste bok Jordmor på jorda til en hyggelig pris. Resten finner du i pocket. Hoems utvandrerserie blir stående igjen som en litterær bauta, og den evner også å gi karrige liv her hjemme et visst skinn. Språket er av den beste nynorsken du kan lese i din tid på jorda.

Karl Ove Knausgård: Om året

Dette er de fire årstidsbøkene samlet i ett bind, Mammutsalgets tykkeste verk. Foreslått lesemåte er at du ikke tar alt i et jafs, slik han fikk oss til å gjøre med Min kamp, men leser den årstiden du er inne i. Dette er romaner, men også essyistikk, personlig henvendelse til en datter og mye av det du kjenner av Knausgård fra før.

Jón Kalman Stefánsson: Sommerlys – og så kommer natten

Han har fire nominasjoner til Nordisk råds litteraturpris og er den bestskrivende islendingen i vår tid. Han fikk et gjennombrudd i Norge med Gutten-trilogien, og nå skal vi til 1980-tallet på Island. Dette er faktisk forfatterens debutbok, men for en debut! Sommerlys er en samling fortellinger som er tråklet sammen til en forbløffende bok med innsikt i kjærlighetens irrganger, utveier, omveier og det å vokse opp, vokse til og vokse sammen.

Kirsten Thorup: Erindringer om kjærligheten

Vi holder oss i Skandinavia. Den danske veteranen Kirsten Thorup vant Nordisk råds litteraturpris med denne og det var en helt riktig avgjørelse. Som tittelen Erindringer om kjærligheten indikerer, møter vi en voksen kvinne som husker kjærligheten og forsøker å opprettholde et forhold til sin rebelske datter. Samtidig ser hun noe av seg selv i den opprørske, direkte, yngre kvinnen og blir tvunget til også å erkjenne livets forskjellige faser og at det kanskje ikke er alt ved hverandre – og seg selv – man skal forstå.