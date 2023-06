Trude Teiges roman "Mormor danset i regnet" har ligget 15 uker på tyske bestselgerlister.

– Dette hadde jeg aldri forventet, faktisk ikke drømt om en gang! Og i tillegg lese alle anmeldelsene og innleggene i sosiale medier om hvordan boken berører tyske lesere, er veldig rørende, sier Trude Teige.

Denne uka har den tyske utgaven av romanen Mormor danset i regnet ligget på Der Spiegels bestselgerliste i 15 uker.

Mormor danset i regnet kom på norsk i 2015, og har siden kommet i flere opplag og solgt over 60 000 eksemplarer i Norge. Romanen handler om en tyskerjente og er basert på sanne historier og faktiske hendelser. Det er også fortellingen om en brutal og ukjent krigshistorie fra Berlin og en liten by i det som ble den russiske sonen da Tyskland kapitulerte.

Trykket i 7 opplag

– Det gjør et sterkt inntrykk på meg at mange fremhever at historien om tyskerjentene og at det som skjedde med den tyske sivilbefolkningen mot slutten av krigen, er ukjent for dem. Og nettopp det tror jeg er forklaringen på hvorfor tyskerne har trykket denne boken til brystet, sier Trude Teige.

Romanen gikk raskt inn på en 8. plass få uker etter at den ble lansert, og det tyske forlaget, S. Fischer Verlage, melder om at boken er trykket i 7 opplag og at mer enn 50 000 eksemplarer er blitt distribuert ut til bokhandlene.

Skrev oppfølger i 2021

Trude Teige (f. 1960) har gitt ut elleve romaner og to sakprosabøker. Hun debuterte i 2002 med den historiske romanen Havet syng. Teige har til nå skrevet sju populære krimromaner om TV-journalisten Kajsa Coren, som til sammen har solgt i mer enn 200 000 eksemplarer.

Den historiske romanen, Mormor danset i regnet (2015), handler om en norsk kvinne som gifter seg med en tysk soldat i 1945. Boka er inspirert av faktiske personer og hendelser, den ble også nominert til Bokhandlerprisen og har solgt i over 65 000 eksemplarer. Romanen er kommet ut i flere land, bl.a. i Danmark og Sverige. Høsten 2021 fulgte Teige med den frittstående oppfølgeren Morfar pustet med havet.

Trude Teige er kjent fra TV2, der hun i 22 år var programleder, nyhetsanker og politisk reporter. Hun er i dag president i Rivertonklubben.