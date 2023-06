– La meg på samme surrealistiske nivå som etaten

Daniel Østvold



Norsk billedkunstner, tegneserieskaper, forfatter og musiker f. 1955. Som billedkunstner vier han seg maleri og skulptur i en nyere realistisk tradisjon. Som tegneserieskaper står han blant annet bak fantasyserien «Chronicles of the Witch Queen» sammen med Greg Storm. Østvold har siden tidlig 80-tall spilt gitar i band som Couldn’t Happen Here, Dark Rose of Cathal, Paint og Circus Leaving.