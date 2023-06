Cormac McCarthy er død

Den amerikanske forfatteren ble 89 år gammel.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt nyheten om at Cormac McCarthy gikk bort i dag. Han var en av USAs mest betydningsfulle, særegne og toneangivende forfattere. Litteraturen hans ligner ikke noe annet, språket hans utvider rommet for hva som kan skrives om. Bøkene hans er smertefulle, brutale men også svært vakre mesterverk som på ulikt vis skildrer de mørke sidene i menneskets natur, sier forlagssjef i Gyldendal, Cathrine Bakke Bolin.

Det var Publishers Weekly som først meldte dødsfallet på sin Twitter-konto.

Utga romaner i fjor

McCarthy har vært en av de viktigste amerikanske forfatterne de siste tiårene, og flere av bøkene hans er blitt stående som moderne klassikere, de mest kjente er kanskje Ikke et land for gamle menn (2005, på norsk i 2006), Veien (2006, på norsk i 2008) og Blodmeridianen (1985, på norsk i 2010).

Senest i fjor utga Gyldendal to nye romaner av forfatteren; Passasjeren og Stella Maris (oversatt av Knut Ofstad).

– Gyldendal har hatt et langt og intenst kjærlighetsforhold til litteraturen hans siden 1993, og det er sterkt å vite at han sluttet ringen med utgivelsene av Stella Maris og Passasjeren i fjor høst, sier Bakke Bolin.

McCarthy er blitt belønnet med flere priser for sine bøker, blant annet Pulitzer-prisen for skjønnlitteratur (for Veien) og National Book Award (for Alle de vakre hestene). Flere av bøkene hans er i tillegg filmatisert.