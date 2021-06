Fredrik Virtanen må betale Cissi Wallin og Memo forlags saksomkostninger, etter han trakk sitt søksmål mot dem én uke før rettsaken skulle starte.

– Vi er glade for at saken nå er ute av rettssystemet i Norge, og at vi har fått fullt medhold av retten om å få dekket alle våre sakskostnader, sier Marie Lexow, forlegger i Memo forlag.

Den svenske journalisten og forfatteren er av Asker og Bærum tingrett pålagt å betale over 580.000 i erstatning for sakskostnader. Det kommer frem i en kjennelse som forelå tirsdag ettermiddag.

– Virtanens juridiske felttog her i Norge ble en dyr fornøyelse for ham. Vi har hele tiden ment at han aldri hadde kunnet vinne dette søksmålet i Norge. Det at han selv utga bok her i Norge, der han utleverte alle detaljene i Wallins anklager ved å ordrett publisere hele hennes politianmeldelse og de tilhørende avhørene, ville i seg selv utgjøre en case closed i vår favør: Du kan ikke nekte andre å fortelle om de samme hendelsene som du selv har utlevert i det offentlige rom. I tillegg mener vi at boken hennes var godt innenfor ytringsfriheten og den retten vi mener alle mennesker har, nemlig retten til å fortelle sin historie, sier Lexow, og legger til:

– Etter som Virtanen selv valgte å trekke saken bare én uke før den skulle opp i tingretten, må han selv ha skjønt at han kom til å tape. Trakk saken uken før Det var i fjor høst at Fredrik Virtanen meldte at han ville gå til sak. Én uke før saken skulle opp for tingretten, gjorde han retrett.

Memo-forelegger Marie Lexow hevdet da at hun anså det som en full seier.

— For Memo forlag har dette vært en svært prinsipiell sak, og vi var forberedt på å forsvare bokutgivelsen i så mange rettsinstanser som nødvendig. Cissi Wallins selvbiografi, Alt som var mitt (Memo, 2020), en motbok til Virtanens egen selvbiografi, Uten nåde – en ransakelse (norsk utgave, Gloria, 2019) var etter vår soleklare mening godt innenfor ytringsfriheten.