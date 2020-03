Vindtorns poesipris til Cecilie Løveid

Lite er seg likt om dagen. I går kveld skulle det vært festforestilling med utdeling av Triztan Vindtorn poesipris i Drammen teater. Forestillingen er utsatt til i høst, men fra Drammen meldes det likevel at årets vinner av landets viktigste poesipris er Cecilie Løveid.

Cecilie Løveid (1951) bor i Bergen. Hun har gitt ut en rekke romaner, barnebøker, dikt, fjernsynsdramatikk, scenedramatikk og hørespill, samt tekster til performance, opera og danseforestillinger.

Løveid er ei av våre mest spilte samtidsdramatikere, og hun regnes som én av de betydeligste lyrikerne i norsk litteratur. Ved siden av Jon Fosse er hun den norske dramatiker, som i samtiden er blitt mest spilt i utlandet. Løveid har mottatt en rekke priser, blant annet Aschehougprisen (1984), Doblougprisen (1990), Ibsenprisen (1999), Amalie Skram-prisen (2000) og Gyldendalprisen (2001). Hun fikk også både Brageprisen og Kritikerprisen i 2017, og nå også Triztan Vindtorn poesipris.

Triztan Vindtorn poesipris deles ut årlig av Drammen kommune i samarbeid med Aschehoug Forlag, Den norske Forfatterforeningen og Viken fylkeskommune. Prisen er på 100 000 kroner. Tidligere har prisen blitt tildelt: Eldrid Lunden, Tone Hødnebø, Erling Kittelsen, Inger Elisabeth Hansen, Gro Dahle, Stein Mehren og Terje Dragseth.

Prisen skal gå til en norsk forfatter som har gjort en stor innsats for norsk poesi. Prisen kan også tildeles en forfatter som skriver i andre uttrykksformer enn tradisjonell poesi i bokform, dersom juryen mener at dette har hatt stor betydning for poesiens rolle i Norge. Formålet med prisen er å øke interessen for poesi, formidle Triztan Vindtorns forfatterskap, samt å bidra til at Drammen markerer seg som en kulturby i nasjonal sammenheng

Årets jury for poesiprisen har bestått av Mette Karlsvik (juryleder), Birgit Hatlehol, Fredrik Høyer, Carina Beddari og Ragnar Hovland.