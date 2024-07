Lyrikklista første halvår 2024

LYRISK: Av årets diktsamlinger får kun Trygve Skaug plass på lista.

Dikt trykkes dessverre i små opplag, få over 1 500. Innkjøpsordningen til bibliotekene er relativt romslig for norsk skjønnlitteratur, forlagene forventer dermed innkjøp av litt over 600 eksemplarer til bibliotekene. Følgelig blir det få eksemplarer å stable opp/stille ut i bokhandel.

Fenomenet Trygve Skaug er selvsagt et unntak. Trygve Skaug med 200 000 følgere på Instagram, når ut til svært mange unge og nye grupper diktlesere. Siden debuten for ti år siden har han solgt godt over 50 000 diktsamlinger, men kun en gang er han kjøpt inn til bibliotekene av Kulturdirektoratet, da med barneboka Hvis jeg var statsminister (2022). Til høsten venter en ny samling fra Skaug. Denne gang rettet direkte til ungdom.

Interessen for Hans Børlis dikt virker utømmelig. En Nobelpris hjelper også godt på salgstallene.

Gledelig er det videre at Brynjulf Jung Tjønn hevder seg så godt. I sommer trykker forlaget det 7.opplaget – av Kvit, norsk mann.

En blomst går slutt vis til Solum Bokvennen med tre kvalitetstitler inne på lista.

Boklista for lyrikk: første halvår 2024

