Dikt for snørike døgn og yr løvetann

LYRISK: Truls Horvei har skrevet en diktsamling som gjør en godt å lese.

– Det å lansere bok i disse dager er ikke enkelt, sukket nylig journalist og versemaker Truls Horvei i sitt eget organ, Haugesunds Avis. Horveis seneste diktsamling, Frostskrift utkom i slutten av februar, men den planlagte lanseringsturneen har etter den tid selvsagt måtte blitt kraftig barbert.

Det er tre år siden Horvei sist utga dikt, da den svært personlige Fars stemme som var skrevet med utgangspunkt i hans egen fars tiltagende demens. – En nydelig liten diktsamling fylt med øm, real og varstemt poesi, skrev vi den gang. Lignende superlativer blir å hente fram til årets samling.



Truls Horvei:

Frostskrift

Lyrikk

KapAbel

69 sider

Frostskrift tar i hovedsak pulsen på noen måneder i 2018, i overgangen mellom vinter og vår. Diktene handler samtidig om et langvarig forhold og om barnebarn. Dette er dikt til å kunne kjenne seg igjen i, vers fra en påske hvor snørike døgn og yr løvetann var det som hadde fokus. Med dette blir Frostskrift trøstende å hente fram nesten som en minnebok, til årets fremmende vår.

Horvei er som alltid konkret i sin poetiske tilstedeværelse og billedbruk. Det er intet anstrengt over diktene, men en ærlig og upretensiøs likeframhet som berører leseren.

Diktene gjør godt å lese.

Ett eksempel er et dikt fra tidlig april det året:

Skare på vei nedover sporet

farvel til Kvamskogen

en heim i fjellet med

hytter campingvogner alpinanlegg

og løyper rett til fjells

der vinden napper i kinnet

og guddommelig finvær har skint

i dagevis for hordalendinger

og villfarne turister

tilbake til hverdagen

rusle inn døren til april med et annet lys

hestehov og hvitveis som snart skyter

fram i skogteppet

før det skal jeg vaske ansiktet i snø

bade i solstråler som stikker i pannen

som glasskår

Et annet kjennetegn ved poeten Truls Horvei er mild melankoli, men diktenes nærvær er samtidig så virkelig og håndgripelig at han aldri faller i det sentimentale. Musikkens gjennomstrømmende betydning må vi ei heller glemme å nevne. Her et dikt til å vise begge.

Den dagen i mars da Wholy Martin

tolket Cohen i en sal der folk sto langs

veggene som fugler i bur, røsten

som skar dype rifter i luften

Suzanne, Famous Blue Raincoat

husker du da vi hørte gamle Leonard på Koengen

ydmykheten hans, sangene du spilte for meg

i 1977, det året vi traff hverandre

tenk å være i et buddhistisk tempel

noen uker

skrive haiku mens månen er ikke annet

enn en måne over fjellet