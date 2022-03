– Viktig med satsing på leselyst 

Nedgangen i lesing og endring i lesemønstre er en samfunnsutfordring som må tas på alvor, mener Silje Tretvoll.

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte sakprosaredaktør i Aschehoug Halvor Finess Tretvoll den videre til sin kusine Silje Tretvoll, markedssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Akkurat nå er det mye på en gang. Som relativt fersk Aschehoug-ansatt skal jeg få oversikt over mange forfattere, forfatterskap og 37 nye titler i vår, samtidig som jeg skal få oversikt over forfattere og titler som er aktuelle til høsten. Innsalgsrunden til bokhandlerkjedene er ikke så langt unna. I tillegg er Krimfestivalen rett rundt hjørnet der vi har mange forfattere til stede, og Aschehoug feirer 150 årsjubileum i år. Som du skjønner – mange morsomme ting å gjøre og mange forfattere og nye dyktige kolleger å bli godt kjent med. Jeg er privilegert.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Når man jobber i bokbransjen, er det ikke til å komme bort i fra at mye av lesingen man gjør er relatert til jobb. Slik har det vært for meg uansett hvor jeg har jobbet. Samtidig jobber jeg jo i bransjen fordi jeg er veldig glad i å lese og fordi bøker og lesing har stor betydning for meg. Nå nileser jeg Aschehoug-titler, og det kommer jeg til å prioritere å gjøre i lang tid framover.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Åh, det er vanskelig å trekke fram kun én her; bransjen består av så utrolig mange dedikerte og dyktige mennesker, og det er en av grunnene til jeg fortsatt er her etter 18 år. En jeg er veldig glad for å få jobbe tett med nå er min nærmeste kollega Vegard Bye som er kommunikasjonsansvarlig for skjønnlitteratur i Aschehoug. Vi har i alle år kalt hverandre for kamerater, og nå har jeg endelig anledning til å jobbe med kamerat Bye. Det er stas.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du, og hvorfor?

– Å velge kun én bok, går ikke. Det er så mange gode bøker som har noe unikt ved seg. Den siste boka jeg leste som fikk meg til å strigråte, er Snu deg. Edvins bok av Therese Tungen. Kritiker Preben Jordal skrev i Aftenposten at dette er en mektig, hjerteskjærende, varm, klok, opprivende og tankevekkende bok om en sorg som nesten ikke er til å bære, og det er jeg så enig med ham i. Nå leser jeg et manus av en debutant som jeg tror kan bli stor til høsten, så det er bare å glede seg. Skal jeg framheve noen bøker fra andre forlag, vil jeg trekke fram Blomsterdalen av Niviaq Korneliussen som mottok Nordisk råds litteraturpris, Søstre fra Vigmostad & Bjørke som fikk Brageprisen og Samtykket av Vanessa Springoria fra Forlaget Oktober – tre bøker som virkelig har gjort inntrykk på meg og som sitter i lenge etter at de er lest.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Jeg ville gjerne blitt spurt om hva jeg mener det er viktig at politikerne satser på framover, og da vil jeg nok en gang framheve at det er viktig å få fortgang på satsingen på lesing. I Hurdalsplattformen til regjeringen står det at de skal satse på en ny leselyststrategi. Nedgangen i lesing og endring i lesemønstre er en samfunnsutfordring som må tas på alvor. Jeg er også glad for at de skal få på plass en boklov.

Jeg sender herved stafettpinnen ut av Tretvoll-slekta og til Arild Rekdal som jobber på Norli Karl Johan. Bokhandlerne er viktige for oss som jobber i forlag, og Arild gir seg nå etter en lang karriere og trer inn i pensjonistenes rekker. Jeg synes det er hyggelig å synliggjøre legenden fra Tanum Karl Johan, lesegledens håndtlanger, nynorskens beskytter og det siste året Norli Paleets eminente innkjøper.