– Lyd kan videreutvikle litteraturen

I en kaotisk verden trenger vi boka mer enn noensinne, og i framtida vil det bli plass til både papirboka og lydboka, tror Halvor Finess Tretvoll.

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Cappelen Dam-redaktør Marte Finess Tretvoll den videre til sin bror og sakprosaredaktør i Aschehoug, Halvor Finess Tretvoll.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Her går det i høstens bøker for tida, med forberedelser til innsalgsmøter og videreutvikling av manusene som det viktigste. I tillegg er jeg alltid på utkikk etter nye, spennende prosjekter. Nå som vi for alvor kan begynne å møte hverandre igjen etter pandemien, vil nok denne jakten ta en større del av tida. Dersom noen vil drikke kaffe fordi de har en sakprosaidé de vil diskutere, er det altså bare å ta kontakt!

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Jeg er så heldig at jeg får jobbe med noe jeg digger. For noen vil dette kanskje virke litt sært, det innser jeg, men for meg er det nesten umulig å trekke et klart skille her. Alt jeg leser, er i det minste litt jobbrelevant, og det aller meste jeg leser på jobb, opplever jeg som relevant for livet ellers. Jeg velger å se på dette som noe positivt, men det er klart: Noen vil kanskje hevde at jeg er litt dårlig på å ta helt fri …

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Uten forfatterne, ingen forleggere. Så de fortjener en ekstra takk. Ellers vil jeg si at jeg har jobbet i Aschehoug siden like før jul, og at alle de nye kollegaene mine der fortjener en høylytt applaus for den generøse måten jeg er blitt tatt imot på. I tillegg har Gerd Johnsen, Gine Jonassen og Stian Bromark i Res Publica, der jeg jobbet før, lært meg veldig mye. De har skapt et forlagsprosjekt jeg fortsatt heier på når jeg har sjansen – som her!

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

– Ved siden av jobben i Aschehoug har jeg et par egne prosjekter, og podcasten «Derfor skal du lese …», der en utvalgt gjest kommer i studio for å diskutere en bok som går rett i samtida vår, har gitt mange gode leseopplevelser. Skal jeg trekke fram én enkelt utgivelse, må det bli en av bøkene som har vært med her. Det er flere kandidater, men la meg si Herrene sendte oss hit av Elin Anna Labba, som på et både stillferdig og overveldende vis forteller om konsekvensene av politikken den norske staten har ført overfor den samiske urbefolkningen på Nordkalotten. Boka er en kraftfull påminnelse om at det samiske perspektivet på fortida bør få en større plass.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Spørsmål: «Hva er bokas framtid?»

Svar: Vi trenger den mer enn noensinne. Når tempoet overalt ellers går opp, gir den etterlengtet rom for refleksjon og noen opplevelser som følger en annen takt enn Tik Tok og siste nyhetsflash. Når verden framstår mer kaotisk, trenger vi den for å leve oss inn i hverandres situasjon. Vi trenger den for å få impulser som utvikler oss, utfordrer oss og gjør oss bedre i stand til å forstå hvem vi er og hvor vi er på vei. Det ville vært fryktelig om dette ble svekket.

Samtidig står vi i en både utfordrende og spennende overgang i bokbransjen, med flere nye aktører og store satsinger på lyd. For meg er det to ting som blir viktig da: For det første at lyd kan utvide og videreutvikle litteraturen. Det er rett og slett store muligheter her, som det er kult og meningsfullt å få være med på å utforske. For det andre at papirboka vil overleve dette også. Den er fortsatt en ganske genial oppfinnelse.

Halvor Finess Tretvoll sender stafettpinnen videre til sin kusine og markedssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug, Silje Tretvoll.