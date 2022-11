Rendyrker satsingen på krim- og feelgood

HARPERCOLLINS-BOKHØSTEN: Det går i krim og feelgood for forlaget denne høsten.

HarperCollins er mest kjent som utgiver av kiosklitteratur, under merkevaren Harlequin. Men forlaget har også et utgivelsesprogram mot bokhandel, og de norske utgivelsene håndteres av Einar Røhnebæk.

– Vi har en enorm mengde rettigheter å velge i, og har denne høsten valgt ut sju titler. Tre gode krimbøker, to nydelige feelgood-romaner, én barnebok – og én hundebok; Stella – hunden som lærte å snakke av Christina Hunger. Det utgis generelt for få bøker om hvordan folk kan lære hunden sin å snakke. Resultatet er at alt for mange av dem bare løper rundt og bjeffer, forteller Røhnebæk.

Tre gode krimbøker

Blant de «tre gode krimbøkene» som Røhnebæk nevner finner vi Simon Häggströms Jentene i skyggen.

– Simon Häggström er den politimannen i Norden som vet mest om menneskehandel- og prostitusjonsmarkedet i Europa. Han jobber fortsatt to til tre netter i uka som operativ poltimann i Stockholm. Han sier selv at han bruker skrivingen som terapi, og handlingen i bøkene er hentet fra en virkelighet vi alle hadde håpet at ikke eksisterte, forteller Røgnebæk.

I Sverige passerte Häggström nylig 100 000 solgte bøker i serien som består av frittstående titler. Jentene i skyggen er den andre boken i serien, og starter i Bucuresti, hvor atten år gamle Loredana forsøker å overleve som prostiuert i slummen. Hun blir lovet et bedre liv his blir lovet at livet hennes blir bedre hvis hun drar til Skandinavia, vil hun komme vekk fra livet som prostituert på i slummen.

HarperCollins står også klare med en annen svensk krimforfatter:

– Den svenske journalisten Pernilla Ericson kommer denne høsten med den andre frittstående boka om ERLA-gruppen, Flukt. Pernilla, som til daglig jobber som kommentator i Aftonbladet, begynte å skrive romaner etter at hun mottok en rekke personlige historier om overgrep etter å ha skrevet en artikkelserie temaet. Hun skriver moderne krimbøker med høyt tempo og godt driv, forteller Røhnebæk.

Don Winslow er aktuell på norsk med Korrupt.

– Denne høsten kommer Korrupt, en skikkelig politikrim, og en av de ypperste innen sjangeren. Denny Malone er – i likhet med sin far – en sann politihelt. Han leder NYPDs elitestyrke, og gjør sitt ytterste for å holde kriminaliteten nede. Noen ganger må det utradisjonelle metoder til. Grenser tøyes, og brytes, og en dag sitter Danny i fengsel. FBI mener han er korrupt. Hvordan kunne det ende slik? Korrupt er et litterært adrenalinkick som forklarer – men aldri forsvarer – korrupsjon.

Får øynene opp for Tilly

– Stadig flere bokhandlere, og bokbloggere, får opp øynene for Den magiske bokhandelen, forteller Røhnebæk.

Serien – som skal bli på seks bøker – handler om Tilly Blad, som har en spesiell egenskap: Hun er en «bokvandrer» som betyr at hun leser så dypt at hun forsvinner inn i handlingen.

– I høstens bok, Boksmuglerne – som er den fjerde i rekken, har noen sendt et forgiftet eksemplar av Trollmannen fra Oz som gave til Tillys bestefar. I tillegg til å gi en nydelig leseopplevelse, er også serien en flott inngangsport til god litteratur for barn i alle aldre.

Klar med Netflix-satsing

– Vi rendyrker satsingen på gode krim- og feelgoodforfattere, i tillegg til å ha én barnebokserie, som nå altså er Den magiske bokhandelen. Vi har også tilgjengeliggjort et par tusen e-bøker gjennom Bokbasen, som tidligere bare har vært ute i massemarkedet. Dette gjør oss godt rustet for bokbransjens kommende digitale transformasjon.

Røhnebæk trekker også frem Sarah Haywoods feelgoodroman Kaktus. Boken blir snart også TV-serie på Netflix, med Reese Witherspoon i hovedrollen.

– Susan Green er 45 år gammel, og hun er litt som kaktusene hun samler på: Det gjelder å ikke komme for nær. Hun liker når ting er forutsigbare og i plettfri orden. Når hun hun en dag oppdager hun at hun er blitt gravid, samtidig som moren hennes går bort, skjer det hun frykter mest av alt: Hun er i ferd med å miste kontrollen. Men kanskje er dette sjansen hennes til å finne kjærligheten og lære seg å elske seg selv – hvis hun tør å slippe taket, avslutter Røhnebæk.