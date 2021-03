Trollkrittet til Alexander Kielland Krag

Trollkrittet er NBUs debutantpris og tildeles en lovende barne- eller ungdomsbokdebutant. I år går prisen til Alexander Kielland Krag.

– Jeg er så glad for å vinne Trollkrittet!, sier Kielland Krag.

Han er tildelt prisen for ungdomsromanen Dette blir mellom oss (Gyldendal, 2020). Boken ble opprinnelig lansert på Instagram tidlig i 2020.

– Å vite at det er NBUs litterære råd som sitter i juryen, gjør det selvsagt ekstra gjevt å vinne. Det føles som en viktig utmerkelse. At andre forfattere mener at mitt debutarbeid er av høy kvalitet, betyr mye når jeg står i startgropen av forfatterskapet mitt. Det gjør meg motivert til å fortsette å skrive.

– Formidles uhyre effektivt

Juryen skriver i sin begrunnelse: «Dette er en klassisk ungdomsbok med hensyn til temaene den tar opp: identitet, det å finne seg selv, forelskelse og sex. Den er dessuten mer; de korte avsnittene er fulle av informasjon, men den formidles på en uhyre effektiv måte. Avsnittene inneholder også flere, originale og ofte poetiske vendinger, for eksempel: «Akkurat da tenker jeg: Dette øyeblikket er en betongvegg. Jeg kunne lent deg mot det, og det ville båret vekten av hele meg.»

Redaktør Kaisa Hoel er kjempebegeistret og stolt på Kielland Krags vegne.

– Det er virkelig fortjent, for dette er en skikkelig god debut! Alexander er profesjonell til fingerspissene, samtidig som han har masse varme og ømhet for målgruppa. Det var han som kom til oss med ideen om å gi ut Dette blir mellom oss på Instagram i tillegg til på papir, så han er ikke redd for å tenke nytt eller utfordre oss i forlaget.

Delt ut siden 2010

Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres (NBU) debutantpris Trollkrittet ble innstiftet av årsmøtet i 2010 og er foreningens pris til fjorårets beste skjønnlitterære barne- eller ungdomsbokdebutant. Prisen består av 25 000 kroner og et diplom laget av illustratør og forfatter Stian Hole. Prisjuryen er NBUs litterære råd.

Navnet Trollkrittet er hentet fra Zinkens Hopps bok ved samme navn. Boken kom ut i 1948 og regnes som et høydepunkt i norsk nonsenslitteratur.