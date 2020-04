Lanserer bok på Instagram

Gyldendal ønsker å treffe målgruppen der den er, og lanserer Alexander Kielland Krags «Dette blir mellom oss» på Instagram.

– Det var Alexander som kom til oss med idéen om å utgi en bok på Instagram. Vi syns det var en veldig spennende idé, og satt i gang med å finne ut av hvordan vi kunne virkeliggjøre det, forteller kommunikasjonssjef i Gyldendal, Camilla Bruseland.

Alexander Kielland Krag debuterer tidlig i mai med boken Dette blir mellom oss. De som aner en viss slektsmessig litterær schwung over forfatternavnet aner rett. Ikke bare er han tippoldebarnet til Alexander Kielland – med store romaner som Garman & Worse, Skipper Worse og Gift på 1800-tallet. Han er også oldebarn av Sørlandets store dikter, Vilhelm Krag, som også ble forlagsansatt på den andre siden av Sehesteds plass: Han var Aschehougs aller første faste litterære konsulent, fra 1911.

Alexander Kielland Krags bok handler om den første store forelskelsen og å komme ut av skapet. I tillegg til å lansere boken på tradisjonelt vis som papir-, lyd- og e-bok, velger Gyldendal også å lansere boken på Instagram.

– Dette er en pilot for å lære mer om hvordan vi kan nå ut med god litteratur til unge folk og er et forsøk på å tilgjengeliggjøre bøkene våre på nye måter – og det er et samarbeidsprosjekt på tvers av avdelinger, sier Bruseland.

– Ny måte å lese bok på

Gyldendal forteller at målet med den utradisjonelle lanseringen er «å treffe målgruppen der den er, og å utfordre de etablerte spillereglene.»

Inspirasjonen til prosjektet kommer fra New York Public Library, som tidligere i år gjorde tilgjengelig flere klassikere på sin Instagram-profil. Men Gyldendal påstår at deres prosjekt er langt mer ambisiøst.

– Vi har et helt eget cast, og har skapt en egen visuell profil i samarbeid med dyktige folk i All Images og Try, sier Bruseland.

Kiellands debutbok vil få en egen visusell identitet, bestående av filmer, bilder og et helt eget musikalsk soundtrack.

– Teksten i boken vil ikke kun bli publisert på Instagram-feeden i form av tekst. Du skal kunne følge med på story hver dag, det vil alltid komme noe nytt, og noe av handlingen i boken vil også filmes, og det tas bilder til enkelte scener. Dette blir en helt ny måte å lese en bok på, sier Bruseland.

Bokens innhold blir lagt ut dag for dag på Instagram, dag for dag, fra begynnelsen av mai på kontoen @dbmo_2020.