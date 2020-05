Ung kjærlighet: Stram og rett fram

Alexander Kielland Krags "Dette blir mellom oss" hypes hardt som insta-story-roman, men den fungerer også godt å lese på vanlig måte.

Etternavnene først: Alexander Kielland Krag (f. 1992) er tippoldebarnet til den dessverre litt for lite leste av De fire store, Alexander L. Kielland (1849-1906) og han er i slekt med Vilhelm Krag (1871-1933). Er det mulig å bli boende på Sørvestlandet/Sørlandet da? Muligens, men i romanen flytter hovedpersonen fra Stavanger til Oslo fordi noe har skjedd i Stavanger. Vi får gradvis fortalt hva det er, men skjønner det tidlig. Pappa



Alexander Kielland Krag:

Dette blir mellom oss

Ungdomsroman

Gyldendal

211 sider

blir ikke med, han skal være igjen for å jobbe. Er det noe jeg savner en opprulling av i denne ungdomsromanen, er det de mange sporene han legger ut om farsforholdet.

Små dramaer flytter teksten

Ellers har fortellingen en svært god flyt. Den har små dramaer, bitte små ting i et liv som ungdommen, forelskelser og utforskingen forstørrer til voldsomme hendelser (og som er det), og som flere enn Kielland Krag har skrevet romaner om. Vendingene i boka kommer innenfra. En ferietur, som foregår over et par sider midt i boka, virker nesten overflødig. Handlingsforløpet er temmelig alminnelig, men siden fortellerstemmen er stålfast hos jeg-fortelleren, er det effektivt. Han har en du-person. Det er Nicolai, fyren han er forelsket i. Men det eksisterer ikke noe «vi», selv om det er dette han begjærer.

Kielland Krag benytter seg av hovedsetninger. De er ikke spesielt litterært sidefeiende setninger, men følges nokså kontant av en ny som flytter handlingen fremover eller bakover og det er et betydelig innslag av messengermeldinger. Tenk tv-serie. Det fungerer. Fokuset ligger andre steder, i karakterenes slå reaksjoner eller ikke-reaksjoner.

Instagram-lansering

Gyldendal har tenkt tv-serie med denne debutanten, eller rettere sagt serie på Instagram. Romanen presenteres der med tekster, lyder, bilder gjennom våren og sommeren og dette er en prisverdig ekstrasatsing for å få unge interessert i litteratur. Homofile unggutters forelskelser er lagt i potten. Det er også å håpe at noen griper fatt i papirboka, for det fungerer godt i jurassic papirbok. Hver side har korte snutter, mellom én og ti linjer, og skaper et «hvordan går det»-begjær som gjør at den er vanskelig å legge fra seg. Alt i alt er Dette blir mellom oss et godt debutarbeide.

VIDAR KVALSHAUG