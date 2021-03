Kritikerprisen til Brændjord

Karoline Brændjord er tildelt kritikerprisen for beste voksenbok 2020. Se de andre vinnerne her.

– Jeg er glad og stolt over å bli tildelt Kritikerprisen. Når jeg tenker på hvilke andre bøker og hvilke andre forfattere som er nominerte, oppleves det litt absurd. Og desto staseligere.

Karoline Brændjord har hatt en debut uten om det vanlige. Diktsamlingen hennes har mottatt god kritikk og blitt nominert til rekke gjeve priser. Nå er Jeg vil våkne til verden (Kolon) også tildelt Kritikerprisen for beste voksenbok 2020.

Dette er første gang på 23 år at prisen går til en skjønnlitterær debutant. Sist en debutant ble tildeltprisen var i 1998, og mottakeren var Karl Ove Knausgård i 1998.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Som mange kritikere allerede har påpekt, går det langt imellom de gangene en poet av Brændjords støpning debuterer. Boka framstår ferdig formet, stilistisk som språklig. Diktene forteller om en mors selvmord, og en etterlatt datters sorg, og tar form i et søkende, naturnært bildespråk, som usentimentalt kretser rundt tapserfaringen og forsøket på å finne fotfeste i tiden etterpå. Det er et imponerende, fullendt arbeid.»

Sakprosapris til Hatterud

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne 2020 er tildelt Bjørn Hatterud for Mjøsa rundt med mor. Ei livsreise (Samlaget).

Juryen skriver blant annet følgende i sin begrunnelse:

«Til slutt eit anna aspekt som møter den opne lesaren, den rolle foreldra spiller, då særleg mora. Bjørn Hatteruds mor har stilt opp for sonen gjennom mange år, ho har vore eit anker i den avgrensa verda hans, både heime og når han stadig måtte ha (delvis mislukka) medisinsk behandling. Ho er ein helt. Så syner Mjøsa-reisa at ho er ein meir foranderleg figur enn lesaren kunne tru. Det er ei endring der mora går frå å vere ein beskyttande morsfigur til å bli ei medsamansvoren og ei venninne han kan lene seg mot. Moras metamorfose er ikkje berrebokas styrke; Det er litteratur av høg kvalitet.»

Barnebokprisen til Løyning

Ole Kristian Løyning får Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok 2020 for Min venn, Piraten (Vigmostad & Bjørke). Boken er Løynings debut.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Juryen lot seg altså dypt imponere av Ole Kristian Løyning […]. Ole Kristian Løyning er en relativt fersk forfatter som for juryen kom litt overraskende på – åpenbart positivt! Fra vi leste denne romanen tidlig i prosessen, lå boken stabilt på vår felles oversikt som finalekandidat, og lot seg til sist altså ikke forbigå av noen.»

Oversetterprisen til Ims

Gunvald Axner Ims får Kritikerprisen for beste oversettelse 2020 for Felâtun Bey og Râkim Efendi .

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Ims maktar i si omsetting å puste liv i dei to hovudkarakterane, for ikkje å nemne konflikten mellom livssyna deira, men òg miljøa dei oppheld seg i, trass i at boka er 150 år gamal. Denne levandegjerande omsettinga er resultatet av ei rad språkleg vitale val, så som at Râkim vert «fjamsen» når han ikkje veit råd, eller at det er «hjarteskjerande» at ei sjuk ung jente kan «storma ut av livet».»

– Eg er kjempeglad for prisen, seier Ims.

– Det er ekstra stas å vinne prisen med ei omsetjing til nynorsk. Eg håper kåringa kan vere med på å bane veg for enda meir litteratur på nynorsk framover. Det er spesielt fint at Kritikarlaget trekker fram ironien, byskildringane og samfunnsproblema som vert diskuterte i boka, den første norske omsetjinga av ein osmansk-tyrkisk roman, utdjupar Ims.

Årets litteraturkritiker

Frode Helmich Pedersen tildeles prisen for Årets litteraturkritiker 2021, for sin innsats i blant annet «Kritisk kvartett» og BLA.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Frode Helmich Pedersen er så aktiv og produktiv som kritikar at ein skulle tru det var luft og litteraturkritikk han levde av. […] Han har luka ugras i Vagant, plukka ein og annan blome i Bergens Tidende og i seinare år blitt ein del av Morgenbladets kritikarflora. I alle desse publikasjonane er det ein tydeleg kritikarperson som stig fram frå tekstane – sakleg og stringent, energisk og uredd. Kunsten å vere munter på ein alvorleg måte, er det få som meistrar betre.»