To år med manikyr og neglefiling

I kontrast skal strømmetjenesten selv kunne hente ut 225 millioner. For å gjøre hva? Det er forfatterne som skaper innholdet, forlagene som pusser og produserer. Produktet oversendes som en fil som strømmetjenesten legger inn i en katalog – uten videre kostnader, annet enn markedsføringen og administrasjon av et telleverk.

Forfattere og forlag med sammenfallende interesse

Det man kan spørre seg er hvorfor man ikke startet med å finne et rammeverk for hvor mye strømmetjenestene skal kunne beregne seg. Forlag og forfattere forvalter sammen rettighetene til selve åndsverket, her burde man ha sammenfallende interesse i å hente så mye som mulig før distributøren tar sitt.

Årsaken til at så ikke skjer er selvsagt at de tre store forlagene, Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug eier egne strømmetjenester og dermed forhandler med forfatterne under ulike hatter og hensyn.

Leveringsplikten

Den store thrilleren innen lydbok har i år vært konflikten mellom Gyldendal og Jørn Lier Horst. Horst fikk medhold for gyldigheten av sine egne rettigheter i tingretten, men dommen er anket av Gyldendal.

Gyldendal vil gi inntrykk av at Horst kun er ute etter å berike seg ytterligere, mens Horst anser seg være misbrukt av Gyldendal i et kynisk spill om markedsandeler for Gyldendals (og Aschehougs) strømmetjeneste Fabel. All den tid Gyldendal ikke har villet levere lydbøker til Storytel, har dette selvsagt utgjort et konkurransefortrinn for Fabel. Taperne har vært innlimte forfattere som ikke har fått inntekter fra sine bøker fra markedsledende Storytel.

Den nye normalkontrakten inneholder en bestemmelse om at “Forlagene skal arbeide for at strømmetjenestene skal forplikte seg til å føre et bredt utvalg og synliggjøre dette.” Det er høyst tvilsomt om denne formuleringen er tydelig nok til å sikre et mangfold i tilbudet til lydbok-abonnentene.

Tøffe forhandlinger

Vi har allerede fått en ny strømmetjeneste på markedet, Nextory. Til høsten kommer ytterligere to betydelige aktører: Bookbeat og Coopstory. Sistnevnte fra Vigmostad & Bjørke med 1,9 millioner Coop-kunder med på laget. Bookbeat med pengesterke Bonnier som eier.

Det blir spennende å følge høstens tilgjengelighet av forfattere hos de ulike konkurrentene. Allerede nå går det forlydende om tøffe forhandlinger. Det forfatterforeningene derfor burde ha sikret seg var en kontrollfunksjon til distribusjonen av rettighetene. En forfatter vil selvsagt ha sine bøker representert hos så mange strømmetjenester som mulig, mens de største forlagene – ofte med hatten på som eier av strømmetjeneste – vil forsøke skjerme attraktiviteten og konkurransefortrinnet for sine egne tjenester.

Vi hører allerede om forsøk på knallharde betingelser, dette i form av krav om garantier på femsifrede årlige beløp per bok for å slippe rettigheter. Dette er selvsagt ikke i forfatternes, eller sluttbrukers interesse. Her burde forfatterforeningene ta en klart mer aktiv rolle for å sikre likebehandling i forvaltningen og bred adgang til utnyttelsen av rettighetene.