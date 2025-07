Lydbokstriden

Svært mange har nå i morgentimene vært inne og lest Cappelen Damms toppsjef, Sarah Willands innlegg om strømmetjenestene. Her kan du både lese og se deg opp på bakgrunnen.

Det hører til sjeldenhetene at to av Forleggerforeningens mest sentrale medlemmer braker sammen over bordet på en av landets mest populære nyhetssendinger. Dette skjedde imidlertid på tampen av forrige uke.

Gikk du glipp av siste ukes direkte sendte lydbok-krangel mellom Willand og Bonniers Alexander Henriksen på DAX18, kan du se innslaget her.

Og her kan du lese bakgrunnen for kritikken mot Storytel fra Kagge og Bonnier:

Bråk i lydbok­bransjen: – Går kraftig ut over publikum og forfattere.

Dagens populære innlegg fra Sarah C. J. Willand finner du – for sikkerhets skyld – også her.