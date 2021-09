Ti bøker å sjekke ut

BOKBAROMETERET: Hvilke bøker bør jeg lese? Her er ti hete bøker akkurat nå.

Bokhøsten er i gang for alvor, og en rekke utgivelser har allerede rukket å lage overskrifter og begeistre anmelderne. Her er et knippe bøker det kan være verdt å sjekke ut:

Jan Kjærstad: En tid for å leve (Aschehoug)

Jan Kjærstads nyeste roman fikk Dagbladets anmelder Inger Bentzrud til å trille terningkast fem. Hun kalte boken en «frekk flørt med Ibsen», og hevdet at boken var «litterært snop til glede for lesenerder.».

NRKs Marta Norheim er også begeistret for Kjærstads roman – om enn kanskje noe mer avmålt enn Dagbladet. Norheim skriver: «Jan Kjærstad har skrive ein glimrande kjærstadsk roman, rik på detaljar, spenning og saker til ettertanke. Men samfunnsrefsaren er ikkje på nivå med diktaren.»

Sindre Hovednak i VG triller terningkast 4 på boken. Han mener at boken er «grei underholdning», og skriver: «Jan Kjærstads nye roman om en «Hedda Gabler»-oppsetning fungerer best som underholdningslitteratur.»

Jan Grue: Hvis jeg faller (Gyldendal)

Grue fikk nylig en strålende kritikk av sin forrige roman i selveste New York Times fra selveste skuespiller Michael J. Fox. Samtidig er han også aktuell med en ny bok – og den får strålende tilbakemeldinger fra anmelderne her på berget.

BOK365s anmelder, Morten Ståle Nilsen, ga boken terningkast fem. Han skriver: «Hvis jeg faller kan leses, bør leses, av alle som har vært, er eller vil havne i en omsorgsrolle, hvilket i praksis betyr oss alle. Den kan leses av alle som kjenner seg igjen i Grues presise formulering av hva omsorg er: «Stedet der arbeid møter kjærlighet».»

Oda Faremo Lindholm i VG triller terningkast seks, og skriver: «Selv om boken teller knappe 200 sider er nesten alle setninger mettet med en type klokhet, sårbarhet og språklig finesse som gjør at den tar lang tid å komme gjennom. Ofte fordrer setningene at man stopper opp og dveler ved hva det var man nettopp leste. Hvis jeg faller er en slik bok man blir klokere av å lese; en slik bok som gjør at en sitter igjen med stor takknemlighet for at forfatteren orket.»

Dagbladets anmelder, Maya Troberg Djuve, klapper også i hendene over Grues roman. Hun gir boken terningkast fem, og hevder at «den skjærer i hjertet».

Erle Marie Sørheim i Aftenposten skriver: «Grue har utgitt nok en varm, innsiktsfull og bevegende bok. Denne bør også få en god internasjonal mottagelse. Og enda bedre: Den kan være med på å skape reell endring i hvordan vi som samfunn behandler de med funksjonsnedsettelse.»

Maria Navarro Skaranger: Emily forever (Oktober)

Det har vært knyttet forventning til Maria Navarro Skarangers tredje roman. Og i følge norske kritikere innfrir boken til forventningene.

NRKs anmelder, Shana Fevang Mathai, skriver: «Maria Navarro Skarangers tredje roman treffer blink.»

Inger Bentzrud i Dagbladet gir boken terningkast fem, og kaller den «inderlig vakker». Hun skriver videre: «Maria Navarro Skaranger skriver inderlig vakkert om en retningsløs tilværelse som tilsynelatende er genetisk betinget.»

Anmelder i Dagens Næringsliv, Ellen Sofie Lauritzen, skriver at Skaranger fortjener Brageprisen for romanen. «Finnes det noe rettferdighet i verden, vil prisene også rase over tredjeboken Emily forever, for dette er hennes klart beste – så langt», skriver Lauritzen videre.

Per Heimly og Jo Anders Johnsen: Blodsbror (Papermoon)

Per Heimlys bok om vennskapet med Ari Behn har fått anmelderne til å trille terninger i begge ender av skalaen.

VGs Sindre Hovdenakk har færrest øyne på sin terning, kun to. Han kaller bokprosjektet «uinteressant, perspektivløs og selvmedlidende», og hevder at det hele er «trist som faen».

Cathrine Krøger i Dagbladet befinner seg derimot på andre siden av skalaen, med terningkast fem. Hun skriver at boken er «en bevegende og intens fortelling om et spesielt og sterkt vennskap som får en brutal avslutning.»

Også Vårt Lands anmelder mener «Per Heimly hedrer Ari Behn på en oppriktig måte».

BOK365s Morten Ståle Nilsen var mer delt i sin vurdering, mente boken bød på «gammel selvmytologisering om igjen» og ga boken terningkast fire.

Abid Raja: Min skyld (Cappelen Damm)

Abid Rajas selvbiografi har utelukkende møtt applaus fra et norsk anmelderkorps. BOK365s anmelder Vebjørn Rogne trillet terningkast fem, og skrev blant annet: «Abid Raja har utvilsomt levert en bok med mål og mening, som er både velskrevet og engasjerende – og med en åpenhet som må ha kostet ham mye.»

Terningkast fem ga også Marius Wulfsberg i sin Dagbladet-anmeldelse av boken. Han kaller boken «en ærlig, sterk og, må jeg innrømme, rørende beretning.» Femmer fikk utgivelsen også fra VGs Sindre Hovdenakk, som skriver: «Det er en vond og rystende, men også spennende og engasjerende, bok Abid Raja har skrevet.»

Jan Øyvind Helgesen i Nettavisen var enda mer begeistret, og ga boken terningkast seks. Han skrev blant annet: «Les «Min skyld» fordi den er nådeløst ærlig og utleverende om en oppvekst som innvandrer i Norge. Og fordi Abids skjebne kan gjøre oss alle, innvandrere som etnisk norske, klokere.»

Superlativene ble også hentet frem i andre anmeldelser. Willy Pedersen i Morgenbladet skrev det var «en biografi som flytter grenser», Terje Eidsvåg, Adresseavisen hevdet biografien var «en nesten eventyrlig fortelling om viktigheten av integrering og gode hjelpere», mens Aftenpostens Ingunn Økland skrev at boken har «et emosjonelt driv som trekker leseren til seg.»

Abigail Dean: Jente A (GursliBerg)

Deans debutroman ble utgitt i Storbritannia tidligere i år, og ble raskt en snakkis og bestselger. Independent kalte boken «Årets pageturner 2021», mens Observer kalte Jente A «en utrolig prestasjon for en debutroman.» Boken ble av andre sammenliknet med Gone Girl, og ble hyllet som en av årets største debutromaner.

Denne høsten blir boken utgitt på norsk, og Jente A har allerede fått god kritikk. Dagbladets anmelder Cathrine Krøger triller terningkast fem, og hevder at boken ikke er en «alminnelig psykologisk krim». Hun hyller også spesielt Kristi Vogts oversettelse, som hun kaller «en ren nytelse».

Synne Sun Løes: Sinnapsykologen (Cappelen Damm)

Løes er selv utdannet psykiatrisk sykepleier, og i hennes høstaktuelle roman er det nettopp psykiatrien som står i sentrum. Med et glimt i øyet, skal vi tro anmelderne. Jan Øyvind Helgesen i Nettavisen ga boken terningkast fem, og skrev «Synne Sun Løes har skrevet en veldig morsom bok.» Avslutningsvis la han til «Men blir det gitt ut noen bok som er mer burlesk, satirisk og klok enn denne i år? Jeg tviler.»

Oda Faremo Lindholm i VG skrev at boken er «… et både lærerikt og skarpt skråblikk på psykisk helsevern», og trillet terningkast fire.

Firer ga også Maya Troberg Djuve i Dagbladet, og skriver: «Det beste ved romanen er lekenheten og den tematiske essensen: «Sinnapsykologen» fremmer vektige refleksjoner knyttet til hvordan vi behandler syke, og hvordan et standardisert system kveler adekvat, individuell behandling»

Rune Christiansen: Saken med den tapte tidens innfall (Oktober)

«Skrivekunst på høyt nivå», hevder VGs anmelder Sindre Hovdenakk om Rune Christiansens nyeste roman. Og han er ikke den eneste anmelderen som klapper i hendene.

Leif Ekle i NRK skriver følgende: «Jeg har hatt stor og nesten kuriøs glede av å lese meg fram til slutten av «Saken med den tapte tidens innfall», stedet der sløret letter.»

Stein Roll i Adresseavisa triller sekserterning, og skriver: «Vakkert om kjærlighet og mørke. Enestående, sanselig roman om hemmelige familieforhold som omhyggelig bringes opp i dagen. Forfatteren er i en særklasse når det gjelder prosapoetisk språkbeherskelse … I tredve små innbydende kapitler finner far og datter tilbake til samtaler som skal åpne for hemmeligheter som har ligget lenge i mørke.»

Nikolaj Frobenius: Svanesang (Gyldendal)

Frobenius nyeste roman sentrerer rundt rikdom, misunnelse og paranoia. Det fenger anmelderne.

Turid Larsen i Dagsavisen skriver: «Når Bærum er skueplassen og Frobenius er dirigenten, kan man tillate seg noen forventninger. Som i høyeste grad blir innfridd i dette intrikate portrettet av en rik familie med mørke hemmeligheter i fortiden og svært ubehagelige konsekvenser i nåtiden. (…) Svanesang er uansett blitt en svært underholdende og spennende fortelling om glitrende familiefasader som sprekker opp og viser fram en bunnlinje som ikke er helt solid. Selv når den kommer fra Bærum.»

Leif Ekle i NRK kaller boken «et vellykket prosjekt», og skriver: «Det bør være unødvendig å si at en psykologisk thriller er spennende, eller vil være det. Svanesang har ingen problemer i så måte, her er også smell, brann og ukjente giftstoff. Det er allikevel i menneskelige relasjoner, i avstand og nærhet mellom aktører, at den virkelige spenningen ligger. Bra for romanen. Jeg liker også riktig godt at Nikolaj Frobenius og Svanesang tar seg den sjangerfrihet å ikke gi svar på alle spørsmål teksten bringer opp.»

Snorre Valen: Utøyakortet (Cappelen Damm)

Snorre Valens bok om høsten etter 22.juli-angrepene har fått mye spalteplass den siste tiden. Sven Egil Omdal anmeldte boken for Stavanger Aftenblad, og ga boken terningkast fem.

Omdal skriver blant annet dette i anmeldelsen sin: «I en herlig ufiltrert pamflett som han har kalt «Utøyakortet», tar Snorre Valen, tidligere folkevalgt for SV, nå politisk redaktør i Nidaros, et kontant oppgjør med alle, ikke minst i det liberale kommentariatet, som har lagt ansvaret for å dempe debatten på dem som bærer både fysiske og psykiske sår etter terroren.»