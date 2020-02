The Witcher-bøkene til Gyldendal

76 millioner har sett TV-serien. Nå kommer endelig The Witcher-bøkene på norsk.

På en drøy måned har over 76 millioner mennesker sett Netflix-serien The Witcher. Den er basert på bøkene til den polske forfatteren Andrzej Sapkowski. Én måned etter lansering, ble det klart at dette er den mest sette førstesesongen av en Netflix-serie noen gang. Snart blir bøkene utgitt på Gyldendal Norsk Forlag. Bokserien består av åtte bøker, og det er både noveller og romaner.

Så langt har bøkene solgt i over to millioner eksemplarer på verdensbasis og er utgitt på en rekke språk, melder forlaget Orbit Books. Massivt salg de siste månedene har fått Orbit Books til å trykke opp ytterligere en halv million bøker.

Nervepirrende budrunde

Etter stor interesse fra flere forlag, gikk rettighetene til Gyldendal. Både agent og forfatter ga uttrykk for solid tillit til redaktør Pål Stokka, og valget falt derfor på Gyldendal.

– Det betyr mye for forlaget og for meg at vi skal gi ut The Witcher. Jeg leste bøkene første gang for 8 år siden med stor interesse og har lenge hatt lyst til å få disse bøkene ut på norsk. Jeg har også tilbrakt mange timer med spillene basert på The Witcher. Andrzej Sapkowski er en glimrende forfatter, og jeg er veldig stolt over å få jobbe med ham. Budrunden var nervepirrende, og da vi fikk vite at bøkene gikk til oss, ble det feiring, sier Pål Stokka.

Bøkene skal oversettes av Julia Wiedlocha, som tidligere har oversatt blant annet Nobelprisvinner Olga Tokarczuks bøker, og Agnes Banach vinner av Kritikerprisen i 2012 for sin oversettelse av Dagboken 1953-1958 av Witold Gombrowicz.