Trykker en halv million bøker

Netflix-serien «The Witcher» har skapt en enorm etterspørsel etter bokserien. Nå tar det engelske forlaget grep.

– Vi er begeistret for at Netflix-adapsjonen introduserer «The Witcher» og Andrzej Sapkowskis fantastiske bøker til et nytt publikum, sier forleggeren i Orbit Books, Tim Holman.

«The Witcher» har vært en av de mest populære seriene på Netflix, og en stor snakkis, de siste månedene. Serien, som er basert på den polske Andrzej Sapkowskis bokserie, var faktisk den nest-mest sette serien på Netflix løpet av fjoråret. Det til tross for at serien hadde premiere 20. desember, var det kun «Stranger Things» tredje sesong som kunne slå dem med høyere seertall.

Serien virker å ha overtatt stafettpinnen i fantasy-land etter «Game of Thrones», hvis fans tørstet etter en god serie etter den noe skuffende sesongavslutningen. Forleggeren i Orbit mener at serien bare kommer til å bli større:

– Serien har allerede vært en stor suksess, med mer enn to millioner solgte eksemplarer totalt hvis vi inkluderer alle formater, og salget den siste måneden har vært fenomenalt. Med sesong to allerede bekreftet av Netflix, tror vi at «The Witcher» kommer til å bli en av de største fantasyseriene dette året – og kanskje til og med dette tiåret.

En halv million bøker

For å møte den store etterspørselen for bøkene i Witcher-serien melder nå forlaget at de er i gang med å trykke opp alle de åtte bøkene i serien på nytt. Totalt skal de trykke 500.000 eksemplarer.

– Vi er klar over at bøkene kanskje ikke er tilgjengelige overalt på dette tidspunktet, men vi jobber hardt og alle bøkene vil bli gjort tilgjengelig og fly ut av lageret vårt veldig snart, sa forlaget i en pressemelding.

Oppsving i videospill

Sapkowskis første bok i serien, The Last Wish, ble utgitt i 1993, og den åttende og siste boken utkom i 2013. Det var ikke før i 2017 at Orbit Books utga den første engelske oversettelsen. Serien er også blitt adaptert til tegneserier, brettspill og videospill.

Sistnevnte har også merket et stort oppsving i interessen etter Netflix-serien.I følge videospill-plattformen Steam, har «The Witcher 3: Wild Hunt», det prisvinnende videospillet fra 2015 som også er basert på Sapkowskis bøker, blitt spilt av mer enn 103.000 brukere på plattformen siden 5 januar. Dette knuser alle tidligere rekorder.

The Witcher-serien er ikke oversatt til norsk, men med den store internasjonale interessen er det nok ikke umulig at norske forlag får rettighetene etter hvert.