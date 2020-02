Mammutkatalogen slippes i dag

I dag slippes årets viktigste katalog for bokhandlerne, Mammutkatalogen.

– Det er 800 titler på mammutsalget i år innen mange sjangre. Antallet titler har ligget rundt dette de siste årene. Det er i tillegg 170 e-bøker og 19 nedlastbare lydbøker som selges gjennom nettbokhandel, forteller Anne Jorunn Skogøy, prosjektleder for Mammutsalg i Bokhandlerforeningen.

I dag kan Mammutkatalogen endelig plukkes opp i alle landets bokhandlere, og her venter det mange godbiter.

– Mammutsalget er en gylden anledning til å sikre seg lesestoff til feriene eller kanskje bli ferdig med julegaver allerede i februar/mars, sier Skogøy.

Fra i dag kan du forhåndsbestille blant annet flere bøker i Michelets En sjøens helt-serie, Bokhandlerprisvinner Leksikon om lys og mørke, Frank Aarebrots Krigen på 200 sider og Maja Lundes bestselger Snøsøsteren – for å nevne noen.

Dersom du ikke rekker innom en bokhandler i dag, ligger katalogen også ute på nett.

Sakprosa øker

– Det er viktig å ivareta den store bredden, som er unikt for Mammutsalget; i antall titler, antall kategorier og både ukjente og kjente titler, sier Skogøy.

Mammutsalget har røtter hele 130 år tilbake. Det første salget var i 1885, mens Mammutnavnet kom på 60-tallet. Mye er endret de siste årene, selv fra salget i fjor. Skogøy forteller at det særlig er sakprosa som gjør seg gjeldende under årets salg:

– Størrelsen på sjangre kan variere fra år til år, avhengig av tittelutvalget og antall titler i hver sjanger. Men generelt sett ser vi i år en samlet økning i titler innen sakprosa, spesielt innen hobby og forming (primært håndarbeid), biografier og memoarer, samt dokumentar, samfunn og historie. Barnebøker, romaner og fortellinger er de største kategoriene.

– Hva spår du vil være mest populært under årets salg?

– Det er et veldig godt utvalg i år og jeg håper at bredden selger. Strikkerne vil finne mange fine nye strikkeoppskrifter på årets Mammutsalg. Den historie- og samfunnsinteresserte vil kunne finne mye ny fakta å bryne seg på. Jeg vil at alle skal ta turen innom bokhandelen i Mammutperioden, og at alle skal finne en eller flere bøker på Mammutsalget som de alltid har hatt lyst til å lese eller gi bort i gave.

Mammutsalget varer fra 24. februar til 7. mars.