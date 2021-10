The most brilliant bookshop in the world?

Tronsmo er i hvert fall en av dem, skal vi tro Financial Times.

De er sannelig i godt internasjonalt selskap, Tronsmo bokhandel, når Financial Times nå har plukket ut sine 20 favorittbokhandler verden over. På listen finner vi både mer hemmelige huler, smykker som La Biblioteca de Babel og imponerende El Ateneo Grans Splendid. Blant de utvalgte 20 er også et knippe bokhandler som er kjent for mange norske reisende – som Shakespeare and Company i Paris, Strand i New York og Blackwell’s i Oxford. Flere av bokhandlene på listen, blant dem Atlantis på Santorini, er tidligere omtalt her på Bok365.

Skiller seg ut

Financial Times har følgende omtale av Tronsmo: «Den beste bokhandelen i verden, ifølge Allen Ginsberg. Dekorert med quirky fargerike kunstverk av kunstnere som illustratør Anette Moi, er den lyse, lyse butikken i to etasjer utstyrt med en alternativ samling bøker – alt fra norske bildungsromans til feministiske tekster og queerlitteratur – tegneserier, musikk, postkort, filmer og mer. Selv om de ligger i et nabolag som vrimler av bokhandler, klarer Tronsmo fortsatt å skille seg ut fra mengden. Som de selv sier det, vil du ikke slå hodet på reklameplakater eller snuble over stabler med bestselgere straks du går inn døren.»

Her er Financial Times’ liste:

Atlantis Books på Santorini

La Biblioteca de Babel, Mallorca

Blackwell’s Oxford

Dujiangyan Zhongshuge, Sezhuan

El Ateneo Grans Splendid, Buenos Aires

Jazzhole, Lagos

Kitab Khana

Ler Devagar, Lisboa

Librairie les insolites à Tanger

Marfa Book Company

Open House, Bangkok

Otherwise, Roma

Peter Harrington, London

Powell’s, Portland

Printed Matter, New York

The Shomburg Shop, New York

Shakespeare and Company, Paris

Strand Bookstore, New York

Tronsmo Bokhandel, Oslo

Tsutaya Books, Tokyo