Alt går litt langsommere

LYRISK: Vi nærmer oss november, og som sedvanlig har det første snøfallet tatt oss på sengen. - Har du lagt om til vinterdekk?

Det er umulig å våkne til snø som daler ned, uten at tanken går til Anne Grete Preus (1957 – 2019). Hun forlot oss altfor tidlig.

Preus var først og fremst musiker, men dikte kunne hun også. Hun skrev selv mange av låttekstene, og allerede i 2006 ble hun hedret med Tekstforfatterfondets ærespris. Året etter fikk hun Prøysenprisen og Skjæraasen-prisen kom i 2010. Rett før hun gikk bort ble hun hedret med Bjørg Vik-prisen.

I begrunnelsen for tildelingen skrev juryen:

«Menneskelig varme og troverdighet kan beskrive mange av henne tekster. Hun har en bred katalog av utgivelser, med enkeltlåter som står som bautaer innfor norsk musikk og norsk lyrikk. Ro meg over, Jeg er en by, Millimeter, Fryd og Når himmelen faller ned er alle eksempler på låter som er personlige også for lytteren, og som har blitt en naturlig del av grunnmuren i vår musikkarv.»

Mange av dagens jevngamle, men også yngre, kvinnelige låtskrivere og vokalister står på Anne Grete Preus sine skuldre.

I fjor gav Aschehoug ut fragmenter av selvbiografien Stråets lengde – Skisser fra et liv, notater Preus arbeidet med før hun gikk bort. Leif Gjerstad anmeldte boka og skrev at det var blitt en fin, liten bok med mye varme.

For to år siden maktet Anne Lindmo å samle fem av våre flotteste artister til å framføre Når himmelen faller ned. Dette som en hyllest til Anne Grete, klikk her for å høre den spesielt vakre versjonen.

NÅR HIMMELEN FALLER NED

Det snør himmelsk korrekturlakk

Over feilstavet sommer

Og hør bylarmen forsvinner

Under dalende flommer

Vi har hørt at ingen snøfnugg er like

Og sånne under kan en tenke på en stund

Jeg lener hodet helt tilbake

Og får et iskyss på min munn

Og får et iskyss

Det snør stumme stjernesøstre

Fra usynlige munner

Og ør av angrepet fra myldrende lydløse sekunder

I dag inntas jorden av en himmelsk hær

Uten våpen tvinges hele byen i kne

Alt går litt langsommere her på jorden

Når hele himmelen faller ned

Når hele himmelen faller ned

Takk for den unyttige snø

Til bry og til besvær

Nå inntas jorden av en himmelsk hær

Uten våpen tvinges hele byen i kne

Alt går litt langsommere her på jorden

Når hele himmelen faller ned

Når hele himmelen faller ned

Anne Grete Preus

Anne Grete Preus, Mosaikk – 16 biter (Warner, 1998)