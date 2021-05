Skriver barnebok om Harry og Archie

Meghan Markle har skrevet barnebok, inspirert av hennes farsdagsdikt til ektemannen.

Megan Markle, hertuginnen av Sussex og kona til prins Harry, debuterer som barnebokforfatter. Det melder hertugparet på nettsiden til sin veldedige stiftelse, Archewell.

Boken, som får den engelske tittelen The Bench, er inspirert av ektemannen prins Harrys relasjon til deres felles sønn, Archie.

«The Bench fødtes ut av et dikt jeg skrev til mannen min på farsdagen, måneden etter Archie ble født», skriver Markle, i uttalelsen delt av hertugparets stiftelse.

Utkommer i juni

Boken vil bli utgitt av Penguin Random House i USA, og er planlagt med utgivelse i juni.

I følge uttalelsen ønsker hertuginnen at boken skal «fange varmen, gleden og trøsten i forholdet mellom far og sønn i alle samfunnslag». Markle sier videre at hun håper boken «taler til alle familier, uansett familiesammensetning, like mye som den taler til min».

Boken er illustrert av illustratør Christian Robinson, som Markle hyller for å ha fanget hennes visjon av prins Harrys «spesielle bånd til Archie».