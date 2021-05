«Shuggie Bain» ble Årets bok

Douglas Stuarts Glasgow-drama til topps i British Book Awards 2021.

Douglas Stuart har høstet atskillige godord for sin debutroman Shuggie Bain – også her på Bok365. Romanen følger en gutt som vokser opp i omgivelser preget av fattigdom og avhengighet på 1980-tallets Glasgow. I går var det klart for enda mer heder, da Shuggie Bain ble kåret til Årets bok under British Book Awards. Stuarts roman, som også fikk den skjønnlitterære debutantprisen.

Osman ble Årets forfatter

Torsdagens online-seremoni fikk TV-programleder, TV-skaper og krimforfatter-debutant Richard Osman kåret til Årets forfatter. Norske følgere av BBC-quizsuksessen Pointless, vil kjenne ham som «my pointless friend Richard». Osmans roman The Thursday Murder Club var den bestselgende romanen i Storbritannia i 2020. Boken er utgitt på norsk (Torsdagsmordklubben) av GursliBerg, oversatt av Kari Engen.

Charlie Mackesy, forfatter av The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, ble kåret til årets illustratør. Boken, utgitt på norsk av Fontini, fikk mange godord også av Bok365s anmelder.

– Hjertet i romanen

Før Douglas Stuarts roman fant sitt hjem i Picador og hos Grove Atlantic i USA, ble Shuggie Bain avvist av 32 redaktører. Den er nå solgt i over en halv million eksemplarer globalt, og fikk Bookerprisen i fjor. I Norge er det Gyldendal som utgir boken, med Hilde Stubhaug som oversetter.

I sin takketale fra hjemmet i New York, sa Stuart:

– Shuggie Bain ville ikke vært i verden uten støtte fra familien min, og i særdeleshet min mor, som er selve hjertet i romanen. Jeg vil takke alle de britiske bokhandlere og lesere som virkelig har tatt Shuggie og Agnes til seg. Takk til det fantastiske teamet på Picador, som tok sjansen på den triste skotske boken min, og til alle som omfavnet historien og – spesielt i et så tøft og rart år – har holdt litteraturen i hjertet av samfunnene våre: jeg er så takknemlig for dere.

«En klassiker»

Juryen i British Book Awards hyllet romanen, som det tok Stuart mer enn et tiår å skrive, som «en klassiker». Juryleder Ella Risbridger kommenterte boken slik: – Som et bevis på hvordan fattigdom, avhengighet og vold skaper arr på kropp og i sinn, er Shuggie Bain foruroligende betimelig. Jeg håper vi en gang i fremtiden kan lese dette som et rent tidsbilde, som en påminnelse om hvordan ting pleide å være. Men enn så lenge må vi også lese dette som et insentiv og en invitasjon til endring. At dette er debut er bemerkelsesverdig, og Douglas Stuart er et talent å regne med.

The Highland Falcon Thief av M G Leonard og Sam Sedgman, illustrert av Elisa Paganelli, sikret seg British Book Award for årets beste skjønnlitterære barnebok.

17-åring slo presidenten

Sytten år gamle Dara McAnulty sikret seg prisen for beste narrative non-fiction-bok, med Diary of a Young Naturalist. Der med slo den unge forfatteren blant annet den mye omtalte kaptein Sir Tom Moores biografi Tomorrow Will Be a Good Day og Barack Obamas A Promised Land.

– Jeg hadde aldri forestilt meg hva denne boken ville gjøre når jeg satte den til verden. Dette var bare ment å være en liten samling av blogger, noe jeg kunne føle meg stolt av, sa McAnulty.

Også J.K. Rowling sikret seg pris, etter et turbulent år, med Troubled Blood under sitt krim-pseudonym Robert Galbraith. Maggie O’Farrell vant fiction-prisen for romanen Hamnet.

Øvrige prisvinnere finner du her.