Skrev Nord-Norges beste bok

Kjersti Anfinnsen får Havmannprisen for sin roman "De siste kjærtegn".

Prisen går til en forfatter med «markant nordnorsk tilknytning», og består av 50 000 kroner, et diplom og et nordlandsåkle. Havmannprisen legger vekt på bøker med litterære og fortellermessige verdier som kombinerer kvalitet med folkelig appell.

I går ble den delt ut via en livensending fra Rana bibliotek. Juryleder var Sara Gaski.

Kjersti Anfinnsen har også fått Subjektprisen for sin bok fra 2019, som nå er ute i pocket. Juryen omtaler den slik: «Birgitte, en pensjonert hjertekirurg, sitter i Paris og er bitter, besk, og en uimotståelig hovedperson. Med en søster i Norge hun kanskje ikke liker og kun snakker med via videosamtale, en karriere i New York bak seg, og stort sett bare døden foran seg, er det likevel både kjærlighet og et fandenivoldsk håp å spore.»

Anfinnsen debuterte på Kolon med romanen Det var grønt i 2012.