– Sissel, uten betenkning

LUKE 17: OL i 1994 skapte et sterkt forhold til Sissel Kyrkjebø for Øystein «Pølsa» Pettersen.

Øystein «Pølsa» Pettersen er tidligere langrennsløper, med blant annet OL-gull i trofeskapet. I år har han utgitt to bøker, Helt konge og Helt deg. Sistnevnte gir han gjerne bort i julegave – og skulle gjerne satt på pensum.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Julaften tilbringes hjemme på Lillehammer sammen med flokken og mormor. Deretter vender vi snuta mot Skåbu og er der i romjula. Elsker fjellet og Skåbu i jula. Kontrasten til førjulsstresset i byene kunne ikke vært større.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Tid med ungene. Jul for meg nå handler om ungene. Enkelt og greit, samtidig som det er så utrolig viktig å huske. Den viktigste gaven jeg kan gi finner jeg ikke i julehandelen, den finner jeg i min egen kalender. Tid.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Du, i år har jeg ikke fått lest så mye. Har brukt fritid på å jobbe med mine egne bøker. Så jeg gleder meg til 2023, da har jeg nemlig ikke planlagt å gi ut bok selv. Har mange bøker jeg gleder meg til å lese.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Er det flåsete å si at jeg gjerne gir bort min nyeste bok, Helt deg? Jeg mener nemlig det er en bok som dagens samfunn har godt av. I tillegg gir jeg ofte bort boka Munken som solgt sin ferrari av Robin Sharma. Den leste jeg på en tid jeg stod midt i et veivalg og har betydd mye for meg. Den siste boka jeg vil gi bort er en notatbok. En bok som mottakeren kan fylle gjennom 2023 med tanker, drømmer, erfaringer og sine egne mål.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Oi, det var et vanskelig spørsmål. Her er det jo sikkert mange politiske korrekte svar jeg kan gi, men jeg velger å svare den gaven jeg husker best. Jeg fikk et par gule Salomon skøytesko i 1998. Akkurat slike som Bjørn Dæhlie hadde. Det var gaven sin det.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Det har jeg null peiling på. Virkelig. Så der stiller jeg spørsmålet tilbake til dere.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Helt deg. Med fare for å høre ut som om jeg er høy på meg selv og mitt eget arbeid. Skolen har et underliggende fokus på livsmestring. Jeg mener denne boka burde vært pensum i det fokusområdet. Ikke fordi den inneholder noen fasit, men den inneholder spørsmålene som elevene kan finne sine fasiter på. Jeg har reist rundt med dette budskapet på flere videregående skoler, jeg vet at dette er noe elevene opplever som både relevant og krevende hver eneste dag.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Ta vare på hverandre og oss sjæl.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Lett, etter OL 1994 er mitt forhold til Sissel sterkere enn til alle de fire andre tilsammen. Sissel, uten betenkning.