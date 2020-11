Rashford starter bokklubb

Fotballspiller Marcus Rashford starter egen bokklubb på nyåret.

Manchester United og England-spiller Marcus Rashford har ved siden av sine bragder på fotballbanen, også engasjert seg i veldedige formål rettet mot vanskeligstilte barn. Hans nyeste prosjekt er en forlengelse av dette engasjementet.

Fotballstjernen oppretter nemlig bokklubb i samarbeid med Macmillan Childrens Book. Bokklubben lanseres i 2021, og vil inneholde både skjønnlitteratur og sakprosa fra Macmillan.

– Jeg startet først å lese bøker da jeg var 17 år, og det forandret mitt utsyn på livet. Jeg skulle bare ønske jeg hadde blitt tilbudt muligheten til å engasjere meg i lesing tidligere, men bøker var aldri noe vi hadde råd til i min familie. Det var perioder hvor bøkenes tilbud om virkelighetsflukt virkelig kunne hjulpet meg. Jeg skulle ønske at alle barn hadde tilgang til denne virkelighetsflukten. Ikke bare de som har penger til det, sier Rashford, og legger til:

– Vi vet at det i dag er 380 000 barn i Storbritannia som aldri har eid en bok, barn som ofte er i sårbare situasjoner. Dette må endres. Bøkene mine er, og vil alltid være, for alle barn. Vi skal nå ut til dem, om jeg så må levere bøkene selv.

Representativt mangfold i bøkene

Alle bøkene i Rashfords bokklubb vil ha en mangfold av karakterer. I følge Rashford er viktig for ham at alle barn skal se seg selv representert i historiene.

– Det er viktig at barna føler de ikke er alene når de leser, men at de kan relatere til karakterene. Dette gjør vi ved å sikre at alle mennesketyper, religioner og kjønn er representert på en måte som speiler det moderne samfunnet, sier Rashford.

Han gleder seg over samarbeidet han inngår med Macmillan:

– Teamet ved Macmillan Childrens Books deler mine ambisjoner, og jeg ser fram til å legge ut på denne reisen sammen. Det var viktig for meg å ha en plass ved bordet gjennom hele prosessen, og det var dette Macmillan tilbød meg. Jeg gleder meg til å se endringene vi nå kan utrette, uttaler Rashford.

Forfatterdebuterer

– Det er vanskelig å sette ord på hvor mye dette samarbeidet betyr for oss. Det er ønsket til enhver barnebokforlegger å nå ut til de i målgruppen som ikke har en lett tilgang på bøker. Sammen med Marcus vil vi gjøre alt i vår makt for å nå hvert barn, sier Belinda Ioni Rasmussen, forlegger i Macmillan Childrens Book.

Rashford vil også være medforfatter på en rekke bøker i samarbeidet med Macmillan. Første utgivelse er You Are A Champion: Unlock Your Potential, Find Your Voice And Be the Best You Can Be, som vil være basert på Rashfords egne erfaringer. Boken blir utgitt i mai 2021, og to ytterligere bøker vil utkomme i 2022.