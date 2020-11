Bertelsmann kjøper Simon & Schuster

Forlagsgigant blir enda større: USAs største og tredje største allmennbokforlag smelter sammen. Prislapp 2,2 milliarder dollar.

I dag kunngjorde Penguin Random House-eier Bertelsmann at de har kommet til enighet med ViacomCBS om oppkjøp av storforlaget Simon & Schuster for 2,175 milliarder dollar, melder Publishers Weekly. Handelen ventes å bli ferdig godkjent og fullført i løpet av 2021. Inntil så skjer vil S&S bli drevet som uavhengig forlag, under den nåværende ledelsen i selskapet.

Tøff tvekamp

I et brev til de ansatte skriver konsernsjefen for Penguin Random Houses verdensomspennende virksomhet, Markus Dohle blant annet: “Simon & Schuster passer helt inn i vår kreative gründerkultur, med redaksjonell uavhengighet til våre forlag, og hvor vi finansierer deres jakt på nye historier, ideer og stemmer. Vi anerkjenner – noe vår suksess også har vist – at samarbeid gjør oss alle sterkere, og ved å bringe Simon & Schuster inn på vår globale plattform, vil forfatterne og bøkene deres kunne nå enda flere lesere. »

HarperCollins, kontrollert av Murdoch-familien, og Bertelsmann skal ha vært «finalistene» i en tøff tvekamp om Simon & Schuster.

2000 utgivelser årlig

Kjøpet bringer landets største og tredje største allmennbokforlag inn under samme eier. Forlagsgiganten vil få en omsetning på nærmere 3 milliarder dollar.

Simon & Schuster ble grunnlagt i 1924 av Richard L. Simon og Max Lincoln Schuster. De siste årene har konsernet gitt ut rundt 2000 titler årlig, fordelt på 35 imprints.