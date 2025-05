Kepler-krimserien blir strømmeserie

Lars Keplers storselgende krimbøker skal bli TV-serie på Apple TV +. Innspillingen begynner i USA til sommeren.

Stephen Graham beveget mange med innsatsen i oppvekstdramaet «Adolescence» på Netflix, og er nå klar for den nye og foreløpig utitulerte krimserien, melder Deadline.

Det handler om en tidligere soldat, Jonah Lynn – amerikaniseringen av bokseriens Joona Linna. Han spilles av Liev Schreiber («Ray Donovan»), som blir detektiv og vender hjem til sin familie. Men vel hjemme forfølges han av en djevelsk seriemorder – spilt av Graham.

Også Zazie Beetz («Atlanta», «Deadpool 2») blir å se i den kommende filmserien.

Lars Kepler er pseudonymet som det svenske forfatterekteparet Alexandra Coelho Ahndoril og Alexander Ahndoril skriver under. Bøkene deres er oversatt til et 40-talls språk og er solgt i over 17 millioner eksemplarer verden over.

Bare i Norge har de solgt over 1,1 millioner eksemplarer av serien om Joona Linna, ofte beskrevet som mørk og brutal.

– Vi skriver våre verste mareritt, og selv om vi skriver om fæle ting, så husk at virkeligheten er verre. Det er bare å åpne en hvilken som helst avis, så får man beviset, sa Alexander Ahndoril til NTB i 2020, ti år etter at de debuterte med «Hypnotisøren».

Denne boken ble filmatisert i 2012 med Lasse Hallström som regissør.

Tiende bok i serien, «Søvngjengeren», kom i fjor høst.