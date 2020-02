Norli-sjef John Thomasgaard bekymrer seg ikke for mangfoldet i norsk bokhandel, når Norli og ARK styrker sine posisjoner ytterligere.

– Dette er butikker som passer godt inn Norlis butikkstruktur og styrker vår posisjon i Oslo. Tanums kvalitetstilbud til leserne videreføres med dette i Oslo, fastslår Norli-kjededirektør John Thomasgaard.

I går ble det kjent at Cappelen Damm trekker seg ut av bokhandel og at flere av dagens Tanum-butikker får nye eiere i Norli og ARK. Går alt etter planen blir Tanum Bogstadveien, Tanum CC Vest, Tanum Oslo City, Tanum Byporten og Tanum Litteraturhuset integrert i Norli-kjeden fra 1. april 2020. Dermed vil Norli sikre seg et sterkt grep om bokomsetningen i hovedstaden.

Les også: Cappelen Damm ut av bokhandel

Kraft til investering

John Thomasgaard er ikke bekymret over mangfoldet i norsk bokbransje, når vi nå sitter igjen med to store bokhandelkjeder som spiser ytterligere markedsandeler:

– Det er positivt med sterke aktører som har kraft til å distribuere litteraturen og investere i utvikling, sier Thomasgaard.

Det er et syn Cappelen Damms toppsjef Tom Harald Jenssen deler:

– Det er bedre at vi bidrar konstruktivt til en konsolidering på bokhandelsiden, enn å bli sittende som en mindre nummer 3-aktør. Det er en posisjon som kan bli strevsom å ha om noen år. Vi skal i stedet satse enda mer på utviklingen av forlagsvirksomheten vår.

«Bokstadveien»

Norli får en utfordring i Bogstadveien, hvor bokhandlene ligger tett som hagl. Bare et par kvartaler skiller mellom Tanum-butikken i 27B og dagens Norli-butikk i nummer. 48 på den andre siden av gaten i retning Majorstukrysset. Mellom seg har de ARK i nummer 40.

– Vi får se hva vi gjør med disse butikkene. Det er jo mulig å tenke litt differensiering. Så det er ikke besluttet å legge ned noen av disse butikkene, sier John Thomasgaard.

Les også kommentar: Forlater flyplassen – beholder tårnet

Tur/retur OSL

Fra 1. april er det inngått intensjonsavtale om at Ark Bokhandel overtar driften av Tanums flyplassbutikker i Oslo, Bergen og Trondheim. Ifølge en børsmelding fra Gyldendal betaler Ark et vederlag på rundt ti millioner for varelageret i butikkene. De syv butikkene hadde en omsetning på omtrent 160 millioner i fjor.

– Det er spennende å komme tilbake til noen av de største trafikknutepunktene i markedet, og øke vår tilstedeværelse og synlighet ytterligere. Flyplass er en driftsmodell vi kan godt og butikkene blir et godt tilskudd til vår øvrige butikkmasse. Vi ser også frem til å treffe gamle kolleger igjen og bli kjent med nye medarbeidere, sier ARK-kjedesjef Linda Frid Andresen.

Skal få lønnsomhet på Gardermoen

Selv om ARK har holdt i Gardermoen-kontrakten tidligere, har det gått mange flighter siden den gang:

– Siden sist har samspillet mellom butikker og gode digitale løsninger økt i viktighet, sier Andresen. – Vi tror at helheten i ARKs forretningsmodell vil være et sterkt bidrag for flyplassbutikkene.

Hun lar seg ikke avskrekke av de blodrøde tallene Tanum har måttet leve med på landets hovedflyplass:

– Vi hadde ikke gjort dette om vi ikke mente vi skulle få lønnsomhet. Vår merkevare har fått økt kraft og vi har stor tro på at vi vil kunne drive og utvikle butikkene med god verdiskapning for kjeden og flyplassene, og til glede for mange titalls millioner reisende.

– Bredden har økt

– Hva med mangfoldet i norsk bokhandel, når vi nå står igjen med to enda sterkere kjeder?

– Vi ser dette som et ledd i en varslet konsolidering i norsk handel generelt og bokhandel mer spesifikt. Bærekraftige modeller vil være svært viktige for å opprettholde bokhandler rundt omkring i hele Norge. Her mener vi at kjedene har en betydningsfull rolle, i tillegg til nisjebokhandler som er viktige i hele landet. Som kjede har bredden av bøker vi selger økt betydelig i takt med digitaliseringen, og vi har stor tro på vår evne til å utvikle dette videre, sier Linda Frid Andresen.