Forlater flyplassen – beholder tårnet

KOMMENTAR: ARK får tilbake boardingkortet til Gardermoen og Norli styrker seg i Oslo-området, mens Cappelen Damm velger å beholde noe svært vesentlig.

Bildet har avtegnet seg stadig tydeligere over tid: Vi har fått to sterke bokhandel-aktører i Norge – ARK og Norli. I dag ble det to streker under dette. For, snipp snapp snute, så var Tanum ute av leken som bokhandelkjede – og de to norske bokhandelkjempene blir med ett enda litt større. Alt forutsatt velsignelse fra Konkurransetilsynet og Avinor.

Overtar problembarn

Allerede fra april vil det være Norli-logo på de nåværende Tanum-butikkene i CC Vest, Oslo City, Byporten, Litteraturhuset og Bogstadveien. For sistnevntes del må det nødvendigvis bli en vurdering av disse lokalene opp mot den eksisterende Norli-butikken som ligger bare et steinkast unna. ARK har inngått intensjonsavtale om å passe på problembarnet, eller rettere sagt problembarna, på Gardermoen – hvor millionene har rent ut av kassa for Tanum og eier Cappelen Damm. Her vil ARK nyte godt av atskillige flytimer fra forrige kontraktsperiode på landets hovedflyplass. Med på bagasjebåndet følger også flyplassbutikkene i Bergen og Trondheim.

Les også: Med is på vingene

Balanserer maktforholdet

Det er en omsetning på mellom 200 og 300 mill. kr som skifter hender. Slikt gjør utslag på markedsandelene. For bare fem-seks år siden satt ARK og Norli Libris med totalt 55 prosent av bokhandelomsetningen her til lands. Etter overtagelsene vil de to kjempene kanskje ha jekket seg opp til rundt 65 prosent. Da inkluderer vi også en ganske voksen skole- og lærebokomsetning, og en der betydelig aktør som Akademika som bidrar til «å vanne ut» prosentene. Ser vi kun på allmennlitteraturen henger bildet atskillig skjevere. Innenfor en kategori som skjønnlitteratur for voksne vil ARK og Norli sitte med en samlet markedsandel på over 80 prosent av bokhandelomsetningen.

Etter hva vi erfarer, er det neppe tilfeldig hvem som endte opp med hva i denne runden. I og med at ARK har drevet flyplassbutikk tidligere og vet hva de går til på Gardermoen, er det nettopp de som lander der. Sannsynligvis er det forhold i intensjonsavtalen som jekker denne til slik at det likevel blir levelig for ARK å gå inn i kontrakten de en gang mente ble for dyr. Gitt ARKs sterke stilling i Oslo, falt det trolig mest hensiktsmessig å la Norli overta hovedstadsbutikkene for å balansere ut maktforholdet.

Neppe svekket

Hva så med Cappelen Damm? Sitter landets største forlag ribbet tilbake? Slett ikke. OSL-havariet avstedkommer muligens en smule såret stolthet og definitivt atskillige tapte millioner, men strategisk står Cappelen Damm neppe svakere rustet for årene som kommer.

Forlagshuset har valgt å bli sittende med noen svært vesentlige elementer: De beholder Tanum, et sterkt merkenavn, som også er blitt paraplynavn for bokklubbene i Akersgata. De beholder flaggskip-butikken: Tanum Karl Johan har vært en institusjon i Norges paradegate siden 1880, og ved siden av Norli Universitetsgata tradisjonelt vært ansett som landets beste og mest kjente bokhandel. Og: De viderefører tanum.no som sin nettbokhandel-satsing.

Viktig valuta

Summen av dette, og det faktum at Cappelen Damm også er 50 prosent eier i Storytel Norge, gjør at forlaget fremdeles beholder viktige utstillingsvinduer. Og ikke minst får de verdifull kunnskap om kundeatferd – den kanskje viktigste valutaen i bransjen i dag. Gjennom bokklubbene, tanum.no og Storytel kan de lodde kundenes bevegelser, skru på knottene og bevege seg fremover med algorytmiske skritt. Digitalt har Cappelen Damm vært på hugget de siste årene, og står for mer enn 50 prosent av alle lanserte digitale bøker innen allmennmarkedet i denne perioden. Forlaget flagger også at etablering av nye digitale abonnementsløsninger kan ligge i fremtidsplanene.

Styrket forleggeri?

Cappelen Damm fremfører selv at bokhandel-retretten vil føre til at huset kan satse enda tyngre på utviklingen av forlagsvirksomheten. Slik ville nok kommunikasjonen vært uansett hvilket forlagshus som hadde gjort en liknende bevegelse. Hvorvidt dette faktisk vil skje hos Cappelen Damm, vil tiden vise.

Ett er i hvert fall sikkert med denne operasjonen: Cappelen Damm kvitter seg med mye fremtidig risiko og sitter igjen med noen verdifulle komponenter. De forlater flyplassen, men beholder kontrolltårnet.

VEBJØRN ROGNE