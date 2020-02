– Enda verre for bredden

Forfatter og oversetter Håvard Syvertsen tror ikke det blir bedre kår for breddelitteraturen når Norge går fra tre til to bokhandelkjeder.

I gamle dager het det seg at det viktige for ei bok om den skulle nå ut ikke var å bli antatt i forlagsredaksjonen, men i markedsavdelingen – altså at markedsavdelingen ville satse på tittelen. Nå er ikke dette nok lenger, ei bok må bli antatt av bokhandlerkjedene om den skal nå ut utafor kretsen av spesielt interesserte.

Nå er det den tida på året da noen sitter og bestemmer hva vi skal lese til høsten, altså hvilke bøker som skal profileres i stabler og utstillingsvinduer i bokhandlene. Det foregår på den måten at forlagenes markedsavdelinger møter bokhandlerkjedene og prøver å overbevise dem om at de må kjøpe inn deres titler. Utsilingen er allerede da i gang, for det sier seg selv at forlagene ikke kan presentere alle sine titler like godt og fristende i løpet av et slikt relativt kort møte. Derpå skal det forhandles om rabatter, for de bøkene bokhandlene vil satse på, krever de også store rabatter på fra forlagene – et incitament til bokhandlene, selvfølgelig, om å selge flest mulig av de titlene fordi det er dem de tjener mest penger på.

Hittil har det vært tre kjeder forlagene har kunnet gjøre seg lekre for, nå er det altså bare to igjen. Hva det i praksis vil bety, er det selvfølgelig for tidlig å si noe om, men det er ikke en veldig dristig tanke at det ytterligere vil forsterke konsentrasjonen om noen få titler. Så kan man enda en gang minne om at bokbransjen er en verna bransje og at begrunnelsen for det vernet er en samfunnskontrakt om at bransjen skal sørge for et bredt og variert tilfang av litteratur til publikum. Som forbrukere kan vi, i hvert fall de av oss som bor i Oslo, bidra til bredden ved å handle på kjedeuavhengige bokhandler, som Tronsmo, Bislett bok og Sagene bokhandel. HÅVARD SYVERTSEN

Håvard Syvertsen har gitt ut tre novellesamlinger og seks romaner. Siste bok er Å sykle. En besettelse (Kagge 2018). Innlegget er først publisert på hans facebookside.