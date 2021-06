Palestinsk poesikveld

Iherdige Birgit Hatlehol i .Oslo Internasjonale Poesifestival innbyr i kveld til en aften med palestinsk poesi og diktere.

Det er en avansert teknisk produksjon Birgit Hatlehol lagt opp til på Deichman Grünerløkka i kveld. I tillegg til opptredener fra scenen skal det strømmes opplesninger og debattinnlegg direkte fra Palestina, Beirut og Berlin.

Poesikvelden ledes fra scenen av Hatlehol og Somaya El-Sousi.

Til Klassekampen forteller Hatlehol at det blir ti poeter som deltar digitalt fra Gaza, Jerusalem, Ramallah og diasporaen:

— Fribyforfatteren Somaya El-Sousi står sammen med meg på scenen. Rolf-Erik Nystrøm og Juliana Venter har tonesatt dikt av Yahya Hassan og Jehan Bseiso, som leder Leger uten Grenser i Libanon. Bseiso deltar også i en panelsamtale om hvordan okkupasjonen har påvirket poesien og skapt stadig nye skrivemåter. Ekstra hyggelig er det at Ghassan Zaqtan skal lese. Han er en nestor i palestinsk poesi og var en mentor for Torunn Borge, som jeg startet festivalen med for 16 år siden.

På spørsmål om hva som kjennetegner palestinsk poesi, svarer Hatlehol:

— Okkupasjonen fra 1967 og fram til i dag har hatt stor betydning, ikke bare når det gjelder tematikk, men også form. «Etter Oslo» er for eksempel et begrep for den fornyingen som skjedde i poesien da avtalen kollapset. Sanksjonene førte til at en ny generasjon gikk til diktet og nye uttrykksmåter som slampoesi. Samtidig ser vi en kvinneboom.

Festivalkvelden starter klokken 18.00. Den strømmes og du kan følge den her.