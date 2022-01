Forfatteren Øystein Lønn er død, 85 år gammel.

– Det er med stor sorg vi meddeler at Øystein Lønn har gått bort, sier forlagssjef i Gyldendal, Kari Marstein. – Han var en av Norges fremste forfattere, og har gitt et uvurderlig bidrag til norsk litteratur. Hans bøker er oversatt til en rekke språk, og han er prisbelønt flere ganger.

Lønn ble født i Kristiansand i 1936. Han debuterte med novellesamlingen Prosesjonen i 1966. Med novellesamlingen Thranes metode fra 1993 nådde Lønn et større publikum. Han mottok Brageprisen og Kritikerprisen for samlingen. I 1996 fikk Lønn Nordisk råds litteraturpris for novellesamlingen Hva skal vi gjøre i dag?.

Gyldendal beskriver Lønn som en «finslepen stilist» som skrev «poetisk og nådeløst presist om menneskers liv; de små skavankene, de avslørende øyeblikkene i hverdagen, den moderne kjedsomheten.»

– Øystein Lønn var et raust og storslagent menneske, og vi på forlaget er takknemlige for et tillitsfullt og givende samarbeid gjennom godt over femti år. På vegne av hele Gyldendal vil jeg kondolere hans familie og etterlatte, sier Marstein i pressemeldingen fra forlaget.