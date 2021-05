Oversetterpris tildelt Ika Kaminka

Ika Kaminka er tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris 2021 for sitt samlede virke som oversetter fra japansk og engelsk.

Prisen ble delt ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer torsdag kveld.

«Oversettelsene hennes er lekne, men alltid lydhøre; de vitner om en oversetter som tar selvstendige og vitale valg, men som ikke dermed lar seg friste til å sminke tekstene om etter egne preferanser,» sier blant annet juryen i sin begrunnelse. De fortsetter:

«Litteraturen trenger oversettere med vågemotet i behold, oversettere som både innenfor og utenfor oversettelsene inviterer til diskusjon. Kaminka er en slik oversetter.»

Døråpner for japansk kultur

Ika Kaminka (f. 1958) har oversatt i over 20 år og har utmerket seg særlig som oversetter av japansk litteratur. Juryen hedrer med prisen ikke bare en imponerende oversettergjerning, men også Kaminkas viktige rolle som døråpner for japansk litteratur og kultur:

«For en oversetters virke må ikke nødvendigvis holde seg innenfor bokpermene. Kaminka er blant oversetterne som best demonstrerer dette i Norge; de siste tiårene har hun markert seg som en unik formidler av japansk litteratur. Interessen for bøker fra det japanske språkområdet har vært økende disse årene. Det skyldes nok til dels Haruki Murakamis popularitet. Men at interessen ikke har stoppet opp her, kan vi ikke minst takke Ika Kaminka for. Listen over oppsiktsvekkende japanske forfattere hun har vært med på å introdusere i Norge, er betydelig.»

Fremhever lederinnsats

Kaminka har i tillegg til tretten oversettelser av Haruki Murakami blant annet oversatt eksperimentelle poeter som Hiromi Itō og klassikere som Jun’ichiro Tanizakis «Søstrene Makioka». Juryen fremhever også Kaminkas innsats for oversetterne som leder i Norsk Oversetterforening i periodene 2008–2010 og 2014–2020.

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris består av kr 50 000 kroner og et diplom. Juryen har bestått av Janicken von der Fehr, Norsk kulturråd, Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet, og Knut Andreas Grimstad, Universitetet i Oslo.