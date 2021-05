Sakprosapris til Birgisson

Bokhandelens sakprosapris ble i dag tildelt Bergsveinn Birgisson.

Bokhandelens sakprosapris ble fredag formiddag delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer, og prisen ble tildelt Bergsveinn Birgisson for boka Mannen fra middelalderen (Vigmostad&Bjørke). Prisen er på 50.000 kroner og er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet:

«Gjennom beretningen om Tormod Torfæus får Birgisson vist hvordan kampen om hvordan fortiden skal fortelles er full av tilfeldigheter og subjektive valg, som på tynt grunnlag etableres som sannhet inntil de blir utfordret av andre blikk og andre kilder. Historieskriving har vært og er fortsatt et spørsmål om makt, fremstillingsmåte og utvalg, og Birgisson har funnet en god balanse mellom de konkrete detaljene som skaper bilder i hodet på leseren, og den bredere penselføringen som skal til for å få frem de store linjene uten at forpliktelsen på kildene går tapt.»

Juryen er oppnevnt av NFFO og har i år bestått av Merete Morken Andersen, Ida Berntsen og Espen Søbye. Kristine Isaksen fra NFFO har vært sekretær for juryen.

– En dobbeltseier

– Vi gratulerer med Bokhandelprisen!, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

– Bergsveinn Birgisson er en flott forfatter som profilerer sakprosa på en god og spennende måte. Det er morsomt at både den biograferte Torfæus og biografen Birgisson er sakprosaforfattere. De skriver litteratur som handler om virkelige personer og hendelser, og inngår en kontrakt med sine samtidige lesere om at bøkene er bygget på innsikt, kildemangfold og etterrettelighet. Dette blir altså en dobbeltseier, sier Vestbø.

Nordisk råds-nominert

Bergsveinn Birgisson ble i 2012 nominert til Nordisk råds litteraturpris for romanen Svar på brev frå Helga. Den svarte vikingen ble nominert til Brageprisen for beste sakprosa da den kom og er solgt til mange land. Birgisson ble utnevnt til Ridder av første grad av kong Harald 5. for arbeidet med boken.