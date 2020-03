Nye ansatt etter flukt fra forlag

Åtte medarbeidere sa opp i Gyldendal Rettsdata før jul. Nå er de erstattet med fire nye.

Rett før jul kunne vi melde at åtte medarbeidere forlot Gyldendal til fordel for Strawberry. Alle var fra Gyldendal Rettsdata. Nå er de erstattet og alle er rekruttert fra utenfor bokbransjen.

– Vi valgte å se utenfor vår egen bransje fordi vi vet at fersk erfaring fra ulike rettsområder er etterspurt i de juridiske fagmiljøene,» sier Liv Blom-Stokstad, forlagsdirektør i Gyldendal Akademisk.

– Vi tror at deres unike kompetanse og bakgrunn vil være et stort konkurransefortrinn i årene som kommer.

De nye redaktørene er:

Lisbeth Sefaniassen Eide (32) begynner som redaktør i jussredaksjonen i Gyldendal Akademisk. Lisbeth har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i skatte- og boligrett, og har tidligere jobbet som advokat for Hammervoll Pind og som advokatfullmektig ved Sandvika advokatkontor. Hun kommer nå fra stillingen som juridisk rådgiver i OBOS Eiendomsforvaltning. Lisbeth har skrevet flere fagartikler og har også hatt ansvar for traineeordningen for jusstudenter ved Hammervoll Pind.

Mads Sæland (32) begynner som internredaktør for Norsk Lovkommentar. Mads har master i rettsvitenskap fra UiO i 2013, og har erfaring som advokatfullmektig og advokat fra flere store advokatfirmaer. Han var i 2013–2016 i advokatfirmaet Selmer, deretter i advokatfirmaet Ræder 2016-2018, der han bl.a. jobbet med konkurs- og insolvenssaker. Mads kommer nå fra advokatfirmaet Wiersholm, der han har jobbet i M & A- og selskapsrettsgruppen. Mads blir et viktig tilskudd til NLK-teamet i Gyldendal Rettsdata.

Ida Charlotte Grændsen (34) begynner som redaktør i jussredaksjonen i Gyldendal Akademisk. Ida har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og kommer nå fra stillingen som advokat i advokatfirmaet Halvorsen & Co AS. Hun har vært tilknyttet firmaets personskadeavdeling, og har solid kompetanse innen fagområdene erstatningsrett og trygderett. Hun har også arbeidet i firmaets konkursavdeling. Ida har skrevet flere fagartikler og har vært kursholder innen temaet personskadeerstatningsrett.

Espen By Marhaug (27) begynner som redaktør i jussredaksjonen i Gyldendal Akademisk. Espen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen med fordypning i helse- og menneskerettigheter, og kommer nå fra stillingen som opplæringskoordinator i Amnesty International. Her startet han sin karriere i studietiden og har jobbet seg opp i organisasjonen som blant annet kampanje- og verveleder, kursholder, regionleder m.m. I stillingen som opplæringskoordinator har Espen hatt ansvar for utvikling av kurs og har hatt ansvar for en egen kursholdergruppe. I tillegg har han også utviklet digitale kurs for Amnestys e-læringsplattform.