En bok = ett tre

Figenschou forlag planter ett tre for hver solgte bok. I tillegg gir de en prosentandel til Greenpeace. Er dette Norges mest bærekraftige forlag?

– Det gavmilde treet av Shel Silverstein var grunnen til at jeg startet forlag, forteller Anitra Figenschou, forlegger i Figenschou forlag.

Hun syns det var rart ingen andre norske forlag hadde utgitt denne klassikeren, og i 2014, forlagets første driftsår, utga hun den selv. Nå, seks år senere, relanserer hun boken og det med en bærekraftig vri. For hver solgte bok av Det gavmilde treet vil hun plante ett tre.

– Jeg jobber konstant med å holde bøkene mine levende, og i ett av møtene mine med Bokklubben Barn trakk jeg påny fram Det gavmilde treet – siden den nå er mer aktuell enn noen gang. De tok den som hovedbok, og har vært med på å plante de 500 første trærne.

Figenschou har fått mange spørsmål om eksakt hvor alle disse trærne skal plantes.

– Jeg skal ikke plante trærne i bakhagen min. Jeg tenker mer globalt enn som så, ler Figenschou.

Det er var nemlig sønnen hennes som tipset om Teamtrees.org, som flere kjente Youtubere har benyttet seg av i sine naturvernskampanjer de siste årene.

– De har hittil plantet over 22 millioner trær, og nå skal jeg snart begynne å plante mine.

Samarbeid med Greenpeace

– Vi har jo bare én verden, og vi har ikke noe Planet B. Jeg kjenner på kroppen at vi må bidra med det man kan, sier Figenschou.

Det er ikke nok med treplantingen for Figenschou. Denne våren utgir forlaget også boken Greta og kjempene. Det er et samarbeid med Greenpeace, og tre prosent av bokinntektene går til deres arbeid.

– Jeg har en dyp fascinasjon og beundring for Gretha Thunberg, så det var ingen tvil i min sjel om at jeg måtte ha rettighetene til denne boka.

Flere forlag utgir denne våren bøker om klimaspørsmålet til barn, men Figenschou mener denne utgivelsen skiller seg ut:

– I motsetning til de mange sakprosabøkene som utkommer, har denne en skjønnlitterær tilnærming til spørsmålet. Skjønnlitteratur snakker mer til hjertene våre, og er med på å skape engasjement og spennende samtaler på en annen måte.

Boken utgis nå i 22 land, og bare før jul hadde den solgt i 100.000 eksemplarer på verdensbasis.

Vil gi tilbake til naturen

I arbeidet med disse grønne og bærekraftige salgskampanjene, måtte Figenschou sette seg inn i hva som var en god og sunn bokproduksjon.

– Jeg ville sette minst mulig avtrykk etter meg, forteller hun.

Greta og kjempene blir trykket i samarbeid med det britiske forlaget Quarto og Greenpeace, som passer på at bokproduksjonen er tilnærmet hundre prosent resirkulert.

– Men med Det gavmilde treet hadde jeg ikke de samme rammene som i produksjonen av Greta-boka som er en stor internasjonal samproduksjon. Og for et så lite forlag som Figenschou, viste det seg at resirkulert papir ikke var like miljøvennlig på Det gavmilde treet, sier Figenschou, og legger til:

– Dermed kom jeg frem til at det å plante et tre er den mest miljøvennlige metoden for et lite opplag. Å plante et tre tilbake i naturen, som du har lånt for å trykke boka.

Norges mest bærekraftige barnebokforlag?

– Det føles helt riktig og så uendelig viktig å utgi disse bøkene og ha en bærekraftig bokproduksjon, sier Figenschou.

– Hvor viktig tror du slike salgsargumenter for kundene?

– I et frokostmøte med ARK-kjeden lærte jeg at de utfra kundeanalyser ser de at det ikke lenger er slik at kundene kun snakker om å være opptatt av miljøvern, men at de faktisk opptatt av at det gjøres på ordentlig også.

Figenschou står derfor kanskje å regne som Norges mest bærekraftige barnebokforlag?

– Ja, denne våren er jeg Norges mest bærekraftige. Jeg vet ikke om jeg er det til høsten. Det er nemlig en veldig fin bok med lyd jeg vil utgi, og den er jo full av plast. Men nå har jeg satt meg inn i alt det som trengs for å skape en bærekraftig bokproduksjon, og vil nok fortsette samarbeidet med Teamtrees.org.

– Vil du komme med en oppfordring til andre forlag?

– Alle burde gå gjennom trykkeriene man bruker, og sørge for at de leverer optimalt i forhold til hva som er miljøvennlig. Man bør også se til å ha en plan på hvordan man skal levere tilbake til naturen de ressursene man bruker. Hvis man gjør dette tror jeg vi kan leve enda bedre med oss selv, enn tidligere.