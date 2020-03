Hopper over gjerdet

Barnebokforlaget Mangschou er ikke lenger bare det. Nå satser de også på voksenbøker. Først ut: Diana Darkes "Huset i Damaskus".

– Ja. Mangschou forlag har hoppa over gjerdet, bekjenner daglig leder og kommunikasjonsansvarlig Evy Singstad. – Fra å være spesialisert på barne- og ungdomsbøker, gir vi nå også ut voksenbøker til de som er nysgjerrige på verden.

Første bok ut på den nye voksenlisten er Diana Darkes Huset i Damaskus:

– Det er en hjertevarm bok om Syrias folk. Vi håper den skal treffe de som er glade i Åsne Seierstad og Erika Fatlands bøker, sier redaktør Åsne Bruvik Lie. Diana Darke er en av Englands ledende eksperter på Midtøsten og brukes som kommentator av de store internasjonale kanalene som BBC, France 24, LBC og CBS News. I februar gjestet hun Bergen Internasjonale litteraturfestival.

Blir tilfluktssted

Huset i Damaskus tar utgangspunkt i et verneverdig hus britiske Diana Darke kjøper i gamlebyen i Damaskus før det syriske opprøret starter. Gjennom huskjøpet får Darke innsikt i hvordan regimet og det syriske byråkratiet fungerer, og hun blir raskt en del av byens dagligliv. Når konflikten blusser opp og millioner av mennesker tvinges på flukt, forlater hun landet og tilbyr venner å bruke huset som tilfluktssted. Gjennom dem følger hun den syriske krisen fra utsiden. Men da krigsprofitører angir henne til det hemmelige politiet og overtar huset hennes, reiser hun inn i Syria igjen for å kreve huset tilbake.

– Blir Huset i Damaskus en av noen få enkeltstående utgivelser, eller har dere tenkt å være notorisk utro?

– Planen er å være notorisk utro og la dette være nye Mangschou. Samtidig vil vi holde på det gode arbeidet vi gjør med barne- og ungdomsbøker, sier Evy Singstad. – I forlaget er vi fire hardtarbeidende sjeler som har en bratt læringskurve for tiden og det er utrolig gøy.

– En gammel drøm

Av forlagskvartetten finner vi tre i forlagslokalene i Bergen: Forlegger Marianne Mangschou Rieber, daglig leder og kommunikasjonsansvarlig Evy Singstad og redaktør Åsne Bruvik Lie. Salgsansvarlig Kristin Linnesholm jobber fra Nesodden.

– Det er en gammel drøm som går i oppfyllelse når vi nå også satser på voksenbøker. Utgangspunktet for satsingen er at vi som jobber i forlaget har til felles at vi ønsker å forstå mer av andre kulturer og menneskers hverdag og verden generelt, og vi tror flere har det slik, sier forlegger Marianne Mangschou Rieber. – Vi ønsker at bøkene våre både skal berøre, gi innsikt eller inspirere til å ta mer av verden innover seg. Kanskje kan vi tillate oss å bruke reiselyst som stikkord, smake på verden og bli nysgjerrig på andre mennesker.

Samme antall utgivelser

Mangschou-gjengen håper raskt å komme opp i god flyhøyde med voksenbøkene:

– Vi vil holde på det totale antallet utgivelser hos oss, mellom 15 til 20 titler i året, og ambisjonen er 50/50 voksenbøker og barne- og ungdomsbøker. De som kjenner oss som et kvalitetsforlag for barn og ungdom skal ikke bli skuffa. Vi vil holde på denne profilen, etter som det er noe vi vet vi er gode på, forsikrer Singstad.

– Hva tenker dere om strategien videre, for 2020 og 2021?

– Vi sprer oss over flere sjangre, dette er en uttalt målsetning. Strategien for arbeidet videre er å etablere en god voksenbokportefølje og at vi assosieres med spennende utgivelser knyttet til kulturforståelse og verden rundt oss, sier Åsne Bruvik Lie. – I april kommer vi med Sykkeleventyret. 550 km gjennom Tyrkia med en gatehund på styret av Ishbel Holmes. Ishbel Holmes fascinerende sykkeltur i Tyrkia og hennes omsorg for gatehunden Lucy både rører leseren og inspirerer til å ta grep over eget liv. Og i mai kommer Et slag i ansiktet av Abbas Khider som gir verdifull innsikt i flyktningers dramatiske møte med Europa. Han er virkelig verdt å få med seg, et tysk fenomen vi gleder oss til å presentere til leserne. Kanskje kan vi si at et stikkord for vårens liste er medmenneskelighet.