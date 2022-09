NBU-prisen til Appelsinia

Applesinia litteraturfestival i Skien er tildelt Norske Barne- og ungdomsforfatteres pris for 2022.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere deler hvert år ut NBU-prisen til en person eller institusjon som har utført prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen. I år gikk prisen til Appelsinia litteraturfestival i Skien.

– Det er med stor glede jeg kan meddele at styret i NBU har besluttet at NBU-prisen for 2022 blir tildelt Appelsinia litteraturfestival for barn og unge, sier Alexander Løken, leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU).

– Appelsinia litteraturfestival har raskt etablert seg som en sterk og viktig arena for barne- og ungdomslitteratur og vi ønsker å hedre det gode arbeidet Appelsinia gjør med å synliggjøre forfattere og formidle bøker til unge lesere, sier Løken.

– En stor motivasjon

– Dette er fantastisk gledelig for alle oss i Appelsinia. En bedre tiårsgave kunne vi ikke fått, sier festivalsjef Stian Johansen. Han fortsetter:

– Å motta NBU-prisen er en stor motivasjon for oss til å jobbe videre med å lage enda bedre litterære møter mellom Norges fremste forfattere og barna i byen vår.

Appelsinia litteraturfestival ble etablert i 2013, og arrangeres i år for tiende året på rad. Festivalen starter med familiedag 25. september, og varer til og med 29. september. Rundt 3000 barn, unge og voksne er ventet til de 90 arrangementene under festivalen.

Appelsinia eies av Skien kommune og driftes av Skien bibliotek.

«Et prisverdig arbeid»

Utdrag fra NBUs begrunnelse:

Vi som skriver for barn og ungdom er de heldigste av alle forfattere, for vi har definitivt det beste publikummet når vi er ute og formidler bøkene våre.(…) For når man virkelig treffer dem, når man har klart å skrive noe som de kan relatere seg til, finnes det ikke et publikum som viser mer livsglede, lærevilje, nysgjerrighet og begeistring enn de unge.

Årets vinner av NBU-prisen har gjort en særdeles stor innsats for å skape disse verdifulle møtene mellom nettopp barne- og ungdomsbokforfattere og lesere. For som vinneren selv skriver på sine nettsider, er deres hovedmål å skape leselyst blant barn og ungdom. Et prisverdig arbeid, særlig i disse dager der vi får høre at lystlesing blant de yngste er i en nedadgående kurve.

Prisen er et trykk laget av billedkunstner, illustratør og forfatter Øyvind Torseter.