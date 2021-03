Nå starter jakten på ny sjef

– Vi ønsker oss en engasjert og dyktig leder, som har forhandlingserfaring og et godt kulturpolitisk nettverk, sier Hans Antonsen, styreleder i Bokhandlerforeningen.

Først mistet Bokhandlerforeningen sin direktør, Trine Stensen, til Blå Kors. Sist uke ble det kjent at konstituert direktør Elin Øy tar veien til Den norske Forfatterforening.

Styreleder i Bokhandlerforeningen, Hans Antonsen, ser ingen dramatikk i dette:

– Vi gleder oss med Elin over at hun har fått drømmejobben sin som generalsekretær i Forfatterforeningen! Det blir bra for hele bokbransjen, tror jeg, sier Antonsen til BOK365. – At Trine etter ni år hos oss ville videre da det åpnet seg en mulighet i Blå Kors er heller ikke overraskende. Flinke folk vil på et tidspunkt videre. Konsekvensen for oss er først og fremst at tiden med konstituert direktør da blir litt kortere enn vi hadde sett for oss, men det håndterer vi. Det er en attraktiv stilling vi skal finne rett person til.

Lyses ut denne uka

– Starter jakten på Trines – og Elins – etterfølger umiddelbart, eller vil dere trekke pusten først?

– Styret har allerede gjort det nødvendige forarbeidet og vi lyser ut stillingen denne uka i samarbeid med Hodejegerne, sier Antonsen.

Hans Antonsen ble selv rekruttert i 2018 som den første eksterne styrelederen i Bokhandlerforeningen «for å hente inn impulser utenfra». Han var da daglig leder ved Kilden Kulturhus i Kristiansand, en jobb han forlot i fjor. I dag er han direktør ved Det Norske Teatret.

Antonsen har også en betydelig fartstid fra politikken, blant annet som ordfører i Grimstad 2007-2015. Han har tidligere vært generalsekretær i Venstre og redaktør av partiavisa Liberalt Perspektiv. Venstre var Antonsens parti frem til 2016, da han meldte seg ut i protest mot at Venstre gikk inn i H/Frp-regjeringen.

Strategisk hode

– Hva slags profil er dere og Hodejegerne på jakt etter som ny direktør i Bokhandlerforeningen?

– Vi ønsker oss en engasjert og dyktig leder, som har forhandlingserfaring og et godt kulturpolitisk nettverk. Og så skal en selvsagt være en særdeles god formidler i en slik jobb – og ha et strategisk hode som interesserer seg for både kultur og økonomi. Det blir spennende å lete etter rett mann eller kvinne, fastslår Antonsen.

Ingen «Börsenverein»

I noen svinger, særlig når Ap-regjering og boklov har vært på tale, har enkelte ymtet frampå om å slå sammen Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen til en bransjeorganisasjon a la den tyske Börsenverein. Hans Antonsen understreker at dette ikke en noen aktuell problemstilling nå:

– Det står ikke på vår dagsorden. Nå gjelder det å finne en ny direktør i Bokhandlerforeningen. Så lenge vi har en Bokavtale, er det heller ikke mulig å tenke seg en felles bransjeorganisasjon.