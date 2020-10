Trine Stensen fra bok til Blå Kors

Adm. direktør i Bokhandlerforeningen, Trine Stensen tar over som generalsekretær i Blå Kors.

Trine Stensen har vært administrerende direktør i Bokhandlerforeningen siden 2011. De siste fire årene har hun også vært landsstyreleder i Blå Kors.

Etter det BOK365 kjenner til har Stensen en oppsigelsestid på seks måneder, det blir dermed god tid til å lete ny daglig leder til en av bokbransjens viktigste institusjoner.

På sosiale medier skriver Stensen:

– Det har vært en stor glede å få jobbe i Bokhandlerforeningen med så flinke folk jeg har vært privilegert å ha på laget. Engasjementet for litteraturpolitikk og gløden for lesing tar jeg med meg, og heier på alle de dyktige og engasjerte bokhandlerne i Norge. Det store fellesskapet med forleggere, forfattere og bokhandlere har gitt inspirasjon og mye moro.

Adm. direktør i Norli, en av de to store medlemsbedriftene i Bokhandlerforeningen, skriver i en kommentar til nyheten:

– Gratulerer Trine. Du har gjort en formidabel jobb for Bokhandlerforeningen og litteraturen disse årene, noe som gjør at vi står godt rustet for fremtiden ønsker deg lykke til med nye utfordringer.

Blå Kors

Trine Stensen kommenterer sitt nye arbeidssted slik:

– Det er stor stas og jeg gleder meg til å ta fatt på ny jobb som generalsekretær for Blå Kors, den største og beste ideelle organisasjonen innen alkohol, rus og avhengighet. Det er et stort privilegium å få lede og jobbe sammen med 1300 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi skal drive organisasjonen videre, ta viktige strategiske grep og gjøre en stor forskjell for alle de som trenger oss. Det å komme tilbake til dette feltet er til stor inspirasjon.