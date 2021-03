Elin Øy til Forfatterforeningen

Elin Øy overtar som ny generalsekretær i Forfatterforeningen etter Mette Møller. Elin Øy er i dag konstituert som direktør i Bokhandlerforeningen.

– Jeg gleder meg til å være med å jobbe for gode økonomiske og politiske rammevilkår for forfatterne og for skjønnlitteraturen, sier Elin Øy. – Både bokformat og salgskanaler er i sterk utvikling og det er viktig at forfatternes interesser blir ivaretatt på en god måte.

– Velkommen til oss, Elin Øy! sier Heidi Marie Kriznik, leder av Forfatterforeningen, og påpeker at Elin Øy er strategisk, systematisk og kunnskapsrik og at hun kjenner litteraturbransjen godt. – Vi ser frem til å samarbeide med Elin, sier hun.

Etter hovedfag sosialøkonomi i 2003 jobbet Øy som analytiker i kredittopplysningsselskapet Lindorff Decision (2004-2008) før hun ble rådgiver i Bokhandlerforeningen i 2008. I fjor ble hun konstituert direktør i Bokhandlerforeningen.

– Elin Øy nyter svært stor tillit i bokbransjen. Hun har meget solid bransjekunnskap og nettverk. Referansene gir henne skussmål for å være meget analytisk sterk og dyktig både retorisk og taktisk. Hun opptrer saklig i forhandlinger, har stor arbeidskapasitet og utholdenhet. Hun er tydelig i sin kommunikasjon og setter seg raskt inn i nye problemstillinger, oppsummerer Heidi Marie Kriznik.

Ansettelsesutvalget i DnF har bestått av leder Heidi Marie Kriznik, nestleder Amalie Kasin Lerstang og styremedlem Jens M Johansson, samt Kerstin Bennett fra administrasjonen. De har fått bistand fra Gro Møllerstad i Hodejegerne AS (eksternt rekrutteringsselskap).