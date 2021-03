Har påskelektyren klar

DISSE ANBEFALER JEG: Ingvild T. Holtet i Universitetsgata vet akkurat hva hun skal lese denne påsken - og de kommende månedene.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? I 2021 vil vi ukentlig presentere bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land, og de vil også røpe hva som selger akkurat nå og hvilke titler de ser frem til.

Ukens anbefaling kommer fra Norli Universitetsgaten, butikkjedens flaggskip. Butikken, som befinner seg i en sidegate for Oslos paradegate Karl Johan, er coronastengt, men har åpent for Klikk & hent. Her er bøkene butikksjef Ingvild T. Holtet mener du burde plukke med deg i disse dager.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Jeg syntes det er utrolig mange gode bøker ute akkurat nå, så det svært mye å anbefale! Akkurat nå anbefaler jeg aller helst Ishiguro Klara and the sun og Natalia Ginzburgs De små dyder. Ishiguro er en forfatter som jeg har fulgt i alle år og jeg syntes at årets utgivelse Klara and the sun er fantastisk lesning. Ishiguro har en helt utrolig fantasi og fortellerevne, og overrasker stadig med ny tematikk og nye settinger. Natalia Ginzburgs De små dyder er en samling av små tekster om livet, stort og smått. Ginzburg skriver vakkert nostalgisk om små hverdagslige detaljer, men gjennom disse små detaljene kommer det frem store tanker om vennskap og relasjonen mellom mennesker. Og en god dose herlig italiensk stemning!

– Selv er jeg en utålmodig leser og leser alltid alt for mange bøker samtidig! Akkurat nå leser jeg Helle Helles Bob, Lars Saabye Christensens En tilfeldig nordmann, som syntes jeg også er svært underholdende lesning, Sverre Bjertnes’ Mine bilder, Murakamis Første person entall: noveller og Lotte Konow Lunds Om kunst. Jeg er veldig begeistret for alle sammen av helt forskjellig grunner, og jeg vil gjerne anbefale alle!

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Det er mye jeg gleder meg til. I april kommer det en ny bok av den engelske forfatteren Jon McGregor, Lean Fall Stand, som jeg gleder meg til og Crossroads av Jonathan Franzen.

– Av de norske gleder jeg meg spesielt til Knausgårds oppfølger til Morgenstjernen, men den kommer vel ikke før til høsten.

– Akkurat nå skal jeg begynne på Familieleksikon av Natalia Ginzburg, som jeg har veldig tro på i og med at jeg like De små dyder så godt. Og jeg trenger litt italiensk stemning nå, i savn over å ikke kunne reise til Italia i påsken. Som påskekrim blir det Si ingenting av Patrick Radden Keefe, litt true crime fra Nord Irland.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Oj, den var vanskelig! Det går jo ikke an å velge én! Jeg syntes det gar vært mange sterke bøker i det siste året: Linda Boström Knausgårds Oktoberbarn var utrolig sterk lesning. Det gjorde vondt å lese, men den var utrolig bra!

– Det samme gjorde Tvillingenes dagbok av Agota Kristof. Helt utrolig hvordan Kristof på elegant vis får frem endringen av de to tvillingene, hvordan ytre ondskap i form av en navnløs krig former de uskyldige tvillingene. Det er ubehagelig og veldig sterkt.

– Erpenbecks Hjemsøkelse likte jeg også veldig godt. Også må slenge på Bookerpris vinner Shuggie Bain.