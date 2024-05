Nå kommer «Kramer» med bok

Alle elsket ham som eksentriske Cosmo Kramer i «Seinfeld» – helt til han falt fullstendig i unåde for rasistiske uttalelser under et standupshow.

Nå har Kramer-skuespiller Michael Richards skrevet sin selvbiografi, snart 18 år etter at han svarte noen uhøflige publikummere på klubben Laugh Factory i Los Angeles med en tirade beskrevet som «svært stygg». Blant annet brukte Richards «n-ordet» gjentatte ganger, etter å ha blitt beskyldt for ikke å være morsom lenger. Det ble fanget på film og publisert på TMZ. – Jeg skulle selvsagt ønske jeg bare hadde erklært meg enig med ham. Sagt «ok, jeg er ikke særlig morsom i kveld, er det noe jeg kan gjøre – vaske bilen din?». I stedet gikk bemerkningen inn på meg, det var et slag under beltestedet, skriver Richards i boken «Entrances and Exits»», ifølge LA Times. Der konstaterer han at «offentlig fordømmelse og ydmykelse er en form for rettferd». Kramer-skuespilleren og komikeren har knapt vært å se på en scene eller foran kamera siden. I avisintervjuet forteller Michael Richards at han fremdeles jobber med å kontrollere sinnet sitt. – Det er irrasjonelt. Vi utfordres hele tiden, og sinne er midt i dette. Man prøver å være rasjonell hele tiden, men det er alltid det irrasjonelle, alltid feilen man gjør, der man går over ende.