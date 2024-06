Norsk barnegrøsser gis ut i USA

Et amerikansk forlag har kjøpt rettighetene til Ingvild Bjerkelands barneroman, som nå skal utgis på både engelsk og spansk i USA.

– Jeg er veldig stolt over at Udyr skal gis ut på både engelsk og spansk i USA. Det er helt fantastisk at den nå blir tilgjengelig for så mange nye lesere, sier Ingvild Bjerkeland.

Barnegrøsseren Udyr ble i 2023 tildelt Arks barnebokpris i 2023, og er i år nominert til både Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2024, superfinalist til Bokslukerprisen og nominert til Barnas bokpris 2024 av Bergen Offentlige Bibliotek.

Det er det amerikanske forlaget Levine Querido som har sikret seg de verdensomspennende rettighetene de til engelsk og spanskspråklige utgavene av Udyr. Levine Querido er et uavhengig forlag som ble grunnlagt i 2019 av den renommerte forleggeren Arthur A. Levine, som brakte Harry Potter-bøkene til det amerikanske markedet.

Udyr er også solgt til Danmark, Sverige og Tyskland, hvor det har vært budrunder om rettighetene i alle markeder.

– Usedvanlig høy gjennomslagskraft

– At Udyr nå utkommer i USA, viser at Bjerkeland har skrevet en fortelling med usedvanlig høy gjennomslagskraft. Når en norsk barnebok klarer reisen over Atlanteren, handler det om bokens litterære kvalitet og egenart. Den må tilføre noe helt unikt i et allerede mettet marked, forteller rettighetsredaktør i Cappelen Damm Agency, Ida Amalie Svensson.

Det er ikke hverdagskost at en norsk barnebok gis ut i USA. Det amerikanske bokmarkedet er selvforsynt, hvor kun 3 % av alle utgitte bøker, i alle sjangre, er oversatt opplyser agenturet.

«The Road møter A Quiet Place«

Nick Thomas, redaktør hos Levine Querido, er svært begeistret over boken og beskriver Udyr som en miks av Cormac McCarthys amerikanske klassiker The Road og Netflix-hitserien A Quiet Place

– Udyr var den mest spennende romanen jeg hørte om under Bologna-messen, og ved Levine Querido er vi så glade for å utgi den!

Udyr er planlagt for utgivelse våren 2025. Siden Levine Querido ble grunnlagt i 2019 har LQ-bøker vunnet omtrent alt av store priser i USA. Ida Amalie Svensson er full av lovord om det unge forlaget.

– Jeg er helt overbevist om at de vil gjøre en fantastisk jobb for Udyr, både på spansk og engelsk. Bok- og merittlistene deres er så imponerende og de jobber skikkelig dedikert for god, oversatt litteratur, sier hun.