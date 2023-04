Mest leste dikt i 2022

LYRISK: I år er det ti år siden vi startet vår ukentlige søndagsspalte tilegnet poesien. Siden den gang har det blitt til et halvt tusen omtaler, dikt og nyheter om dikterne.

Gode dikt har ikke utløpsdato, men de kan ha tungt for å hevde seg i all den digitale støyen vi er utsatt for. Desto gledeligere er det å oppleve at gamle og nye klassikere leses gang på gang via vår lyrikkspalte.

På listen under finner du de meste leste i 2022. Klikk på tittelen så får du lese både dikt og omtale. En samling og ett dikt som burde fått plass på listen var Brynjulf Jung Tjønn som vant både Kritikerprisen og Ungdommen Kritikerpris for sin samling Kvit norsk mann, men denne fordelte vi over ulike artikler.

Her kan du likevel høre han i samtale med Hans Olav Brenner.

De mest populære diktene alene leses flere tusen ganger i løpet av et år.

Kanskje er det ett du har latt gå i glemmeboka?

God fornøyelse.

Mest leste dikt – Bok365 – 2022



Klikk på tittelen for å lese hele diktet. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.